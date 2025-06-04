KPW - North Korean Won
The North Korean Won is the currency of Korea (North). Our currency rankings show that the most popular North Korean Won exchange rate is the KPW to USD rate. The currency code for Korea (North) Won is KPW, and the currency symbol is ₩. Below, you'll find North Korean Won rates and a currency converter.
North Korean Won Stats
|Name
|North Korean Won
|Symbol
|₩
|Minor unit
|1/100 = Chon
|Minor unit symbol
|Chon
|Top KPW conversion
|KPW to USD
|Top KPW chart
|KPW to USD chart
North Korean Won Profile
|Coins
|Freq used: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
|Bank notes
|Freq used: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
|Users
Korea (North)
Korea (North)
