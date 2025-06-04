Σύγκριση LHV Bank EUR να CAD συναλλαγματική ισοτιμία
Σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε το LHV Bank για τη μεταφορά σας από το EUR στο CAD; Συγκρίνετε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα τέλη του LHV Bank για να ανακαλύψετε την πιθανή εξοικονόμηση χρημάτων με το Xe.
|Πάροχος
|Ισοτιμία
|Τέλος μεταφοράς
|Ο παραλήπτης λαμβάνει
1.558000
|€0
$1,558.00Στείλτε τώρα
Δεν έχουμε ισοτιμίες LHV Bank για αυτό το ζεύγος νομισμάτων ακόμη, αλλά μπορείτε να συγκρίνετε μια προσφορά από LHV Bank με τη ζωντανή ισοτιμία της Xe για να δείτε πιθανές εξοικονομήσεις. Επιστρέψτε σύντομα, επεκτείνουμε συνεχώς τα δεδομένα μας.
Σχετικά με το AS LHV Pank
Η LHV Bank (Εσθονία) ιδρύθηκε το 1999 και έχει έδρα την Ταλίν, είναι η μεγαλύτερη εγχώρια τράπεζα της Εσθονίας. Προσφέρει λιανική και εταιρική τραπεζική, υπηρεσίες μεσιτείας και επενδύσεων, πληρωμές, απόκτηση εμπόρων και χρηματοδότηση για αναπτυσσόμενες εταιρείες, παρέχοντας μέσω σύγχρονων ψηφιακών καναλιών και εστιασμένων υποκαταστημάτων. Γνωστή για τις συνεργασίες fintech και την επιχειρηματική κουλτούρα, η LHV υποστηρίζει την ψηφιακή οικονομία της Εσθονίας και τη διευρυνόμενη διεθνή πελατεία.
Πόσο γρήγορη είναι η μεταφορά από το LHV Bank EUR στο CAD;
Οι χρόνοι παράδοσης των διεθνών εμβασμάτων με LHV Bank από Χώρες Μέλη της Ευρωζώνης σε Καναδάς ποικίλλουν ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής και το χρόνο της συναλλαγής. Συνήθως, τα διεθνή τραπεζικά εμβάσματα διαρκούν 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες. Παράγοντες όπως οι τραπεζικές αργίες και οι έλεγχοι ασφαλείας μπορεί επίσης να επηρεάσουν την παράδοση. Ελέγξτε τις ώρες αποκοπής του AS LHV Pank για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις.
Ποια είναι τα τέλη μεταφοράς LHV Bank σε ;
LHV Bank το κόστος της διεθνούς μεταφοράς χρημάτων από EUR σε CAD εξαρτάται από παράγοντες όπως το ποσό της μεταφοράς. Συνήθως, οι μεγαλύτερες μεταφορές συνοδεύονται από χαμηλότερες χρεώσεις και καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ελέγξτε τον πίνακα σύγκρισης για να συγκρίνετε τα τέλη του LHV Bank με το Xe.
Συχνές ερωτήσεις
Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το LHV Bank για τη μετατροπή του Ευρώ (EUR) σε Δολάριο Καναδά (CAD) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Δολάριο Καναδά από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του LHV Bankσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.
LHV Bank μπορεί να χρεώνει πάγια χρέωση μεταφοράς, χρέωση βάσει ποσοστού ή και τα δύο, ανάλογα με τη μέθοδο μεταφοράς και τον προορισμό σας. Αυτές οι χρεώσεις -μαζί με τη συναλλαγματική ισοτιμία- επηρεάζουν το ποσό που λαμβάνει ο παραλήπτης σας. Το εργαλείο μας το αναλύει ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε το συνολικό κόστος με άλλες επιλογές όπως το Xe.
Οι μεταφορές από το Ευρώ στο Δολάριο Καναδά με το LHV Bank διαρκούν συνήθως 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες. Ο χρόνος εξαρτάται από τις ώρες αποκοπής, τις αργίες, τη χώρα προορισμού και τους χρόνους επεξεργασίας της τράπεζας υποδοχής. Η Xe προσφέρει παράδοση αυθημερόν για τις περισσότερες μεταφορές.
LHV Bank μπορεί να έχουν ημερήσια ή ανά μεταφορά όρια για διεθνείς μεταφορές. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να επισκεφθείτε ένα υποκατάστημα για μεγαλύτερα ποσά. Το Xe υποστηρίζει υψηλότερα όρια ηλεκτρονικής αποστολής, προσφέροντας ευελιξία και ευκολία κατά τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσών διεθνώς.
Πολλοί πάροχοι, συμπεριλαμβανομένου του LHV Bank, ενδέχεται να ενημερώνουν τις συναλλαγματικές τους ισοτιμίες βάσει των συνθηκών της αγοράς. Ωστόσο, οι τιμές μπορεί να καθορίζονται μία φορά την ημέρα ή να προσαρμόζονται λιγότερο συχνά από ό,τι οι τιμές των ειδικών υπηρεσιών FX. Το Xe ενημερώνει τις τιμές ζωντανά, δίνοντάς σας μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με το πότε να στείλετε.