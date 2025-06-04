Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το LGT Bank για τη μετατροπή του Ελβετικό Φράγκο (CHF) σε Γιεν Ιαπωνίας (JPY) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Γιεν Ιαπωνίας από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του LGT Bankσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.