Σύγκριση LBBW EUR να CHF συναλλαγματική ισοτιμία
Σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε το LBBW για τη μεταφορά σας από το EUR στο CHF; Συγκρίνετε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα τέλη του LBBW για να ανακαλύψετε την πιθανή εξοικονόμηση χρημάτων με το Xe.
|Πάροχος
|Ισοτιμία
|Τέλος μεταφοράς
|Ο παραλήπτης λαμβάνει
0.893800
|€0
CHF893.80
Δεν έχουμε ισοτιμίες LBBW για αυτό το ζεύγος νομισμάτων ακόμη, αλλά μπορείτε να συγκρίνετε μια προσφορά από LBBW με τη ζωντανή ισοτιμία της Xe για να δείτε πιθανές εξοικονομήσεις. Επιστρέψτε σύντομα, επεκτείνουμε συνεχώς τα δεδομένα μας.
Σχετικά με το Landesbank Baden-Wurttemberg
Η Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ιδρύθηκε μέσω συγχωνεύσεων τη δεκαετία του 1990 και έχει έδρα τη Στουτγάρδη. Είναι μια σημαντική Landesbank που εξυπηρετεί το Μπάντεν-Βυρτεμβέργη και άλλες περιοχές. Παρέχει εταιρική και χρηματοδότηση ακινήτων, κεφαλαιαγορές, εμπορικές και εξαγωγικές υπηρεσίες, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και λειτουργεί ως κεντρικό ίδρυμα για τις τοπικές Sparkassen. Τα εγχώρια υποκαταστήματα και τα διεθνή γραφεία υποστηρίζουν πελάτες μεσαίας και μεγάλης κλίμακας σε βασικούς κλάδους.
Πόσο γρήγορη είναι η μεταφορά από το LBBW EUR στο CHF;
Οι χρόνοι παράδοσης των διεθνών εμβασμάτων με LBBW από Χώρες Μέλη της Ευρωζώνης σε Ελβετία ποικίλλουν ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής και το χρόνο της συναλλαγής. Συνήθως, τα διεθνή τραπεζικά εμβάσματα διαρκούν 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες. Παράγοντες όπως οι τραπεζικές αργίες και οι έλεγχοι ασφαλείας μπορεί επίσης να επηρεάσουν την παράδοση. Ελέγξτε τις ώρες αποκοπής του Landesbank Baden-Wurttemberg για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις.
Ποια είναι τα τέλη μεταφοράς LBBW σε ;
LBBW το κόστος της διεθνούς μεταφοράς χρημάτων από EUR σε CHF εξαρτάται από παράγοντες όπως το ποσό της μεταφοράς. Συνήθως, οι μεγαλύτερες μεταφορές συνοδεύονται από χαμηλότερες χρεώσεις και καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ελέγξτε τον πίνακα σύγκρισης για να συγκρίνετε τα τέλη του LBBW με το Xe.
Συχνές ερωτήσεις
Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το LBBW για τη μετατροπή του Ευρώ (EUR) σε Ελβετικό Φράγκο (CHF) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Ελβετικό Φράγκο από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του LBBWσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.
LBBW μπορεί να χρεώνει πάγια χρέωση μεταφοράς, χρέωση βάσει ποσοστού ή και τα δύο, ανάλογα με τη μέθοδο μεταφοράς και τον προορισμό σας. Αυτές οι χρεώσεις -μαζί με τη συναλλαγματική ισοτιμία- επηρεάζουν το ποσό που λαμβάνει ο παραλήπτης σας. Το εργαλείο μας το αναλύει ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε το συνολικό κόστος με άλλες επιλογές όπως το Xe.
Οι μεταφορές από το Ευρώ στο Ελβετικό Φράγκο με το LBBW διαρκούν συνήθως 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες. Ο χρόνος εξαρτάται από τις ώρες αποκοπής, τις αργίες, τη χώρα προορισμού και τους χρόνους επεξεργασίας της τράπεζας υποδοχής. Η Xe προσφέρει παράδοση αυθημερόν για τις περισσότερες μεταφορές.
LBBW μπορεί να έχουν ημερήσια ή ανά μεταφορά όρια για διεθνείς μεταφορές. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να επισκεφθείτε ένα υποκατάστημα για μεγαλύτερα ποσά. Το Xe υποστηρίζει υψηλότερα όρια ηλεκτρονικής αποστολής, προσφέροντας ευελιξία και ευκολία κατά τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσών διεθνώς.
Πολλοί πάροχοι, συμπεριλαμβανομένου του LBBW, ενδέχεται να ενημερώνουν τις συναλλαγματικές τους ισοτιμίες βάσει των συνθηκών της αγοράς. Ωστόσο, οι τιμές μπορεί να καθορίζονται μία φορά την ημέρα ή να προσαρμόζονται λιγότερο συχνά από ό,τι οι τιμές των ειδικών υπηρεσιών FX. Το Xe ενημερώνει τις τιμές ζωντανά, δίνοντάς σας μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με το πότε να στείλετε.