Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Barclays για τη μετατροπή του Βρετανική Λίρα (GBP) σε Δολάριο Καναδά (CAD) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Δολάριο Καναδά από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Barclaysσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.