Σύγκριση Banque Palatine EUR να CHF συναλλαγματική ισοτιμία
Σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε το Banque Palatine για τη μεταφορά σας από το EUR στο CHF; Συγκρίνετε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα τέλη του Banque Palatine για να ανακαλύψετε την πιθανή εξοικονόμηση χρημάτων με το Xe.
|Πάροχος
|Ισοτιμία
|Τέλος μεταφοράς
|Ο παραλήπτης λαμβάνει
0.894100
|€0
CHF894.10Στείλτε τώρα
Δεν έχουμε ισοτιμίες Banque Palatine για αυτό το ζεύγος νομισμάτων ακόμη, αλλά μπορείτε να συγκρίνετε μια προσφορά από Banque Palatine με τη ζωντανή ισοτιμία της Xe για να δείτε πιθανές εξοικονομήσεις. Επιστρέψτε σύντομα, επεκτείνουμε συνεχώς τα δεδομένα μας.
Σχετικά με το Banque Palatine
Ιδρύθηκε το 1780 και είναι μέρος του Groupe BPCE, η Banque Palatine επικεντρώνεται σε μεσαίες εταιρείες και ιδιωτική τραπεζική στη Γαλλία. Προσφέρει προσαρμοσμένη χρηματοδότηση, διαχείριση ταμειακών ροών, υπηρεσίες εμπορίου και λύσεις πλούτου, συνδυάζοντας εξατομικευμένες συμβουλές με τους πόρους μιας μεγάλης εγχώριας τραπεζικής ομάδας για να υποστηρίξει την ανάπτυξη και τον μακροχρόνιο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό.
Πόσο γρήγορη είναι η μεταφορά από το Banque Palatine EUR στο CHF;
Οι χρόνοι παράδοσης των διεθνών εμβασμάτων με Banque Palatine από Χώρες Μέλη της Ευρωζώνης σε Ελβετία ποικίλλουν ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής και το χρόνο της συναλλαγής. Συνήθως, τα διεθνή τραπεζικά εμβάσματα διαρκούν 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες. Παράγοντες όπως οι τραπεζικές αργίες και οι έλεγχοι ασφαλείας μπορεί επίσης να επηρεάσουν την παράδοση. Ελέγξτε τις ώρες αποκοπής του Banque Palatine για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις.
Ποια είναι τα τέλη μεταφοράς Banque Palatine σε ;
Banque Palatine το κόστος της διεθνούς μεταφοράς χρημάτων από EUR σε CHF εξαρτάται από παράγοντες όπως το ποσό της μεταφοράς. Συνήθως, οι μεγαλύτερες μεταφορές συνοδεύονται από χαμηλότερες χρεώσεις και καλύτερες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ελέγξτε τον πίνακα σύγκρισης για να συγκρίνετε τα τέλη του Banque Palatine με το Xe.
Συχνές ερωτήσεις
Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Banque Palatine για τη μετατροπή του Ευρώ (EUR) σε Ελβετικό Φράγκο (CHF) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Ελβετικό Φράγκο από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Banque Palatineσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.
Banque Palatine μπορεί να χρεώνει πάγια χρέωση μεταφοράς, χρέωση βάσει ποσοστού ή και τα δύο, ανάλογα με τη μέθοδο μεταφοράς και τον προορισμό σας. Αυτές οι χρεώσεις -μαζί με τη συναλλαγματική ισοτιμία- επηρεάζουν το ποσό που λαμβάνει ο παραλήπτης σας. Το εργαλείο μας το αναλύει ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε το συνολικό κόστος με άλλες επιλογές όπως το Xe.
Οι μεταφορές από το Ευρώ στο Ελβετικό Φράγκο με το Banque Palatine διαρκούν συνήθως 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες. Ο χρόνος εξαρτάται από τις ώρες αποκοπής, τις αργίες, τη χώρα προορισμού και τους χρόνους επεξεργασίας της τράπεζας υποδοχής. Η Xe προσφέρει παράδοση αυθημερόν για τις περισσότερες μεταφορές.
Banque Palatine μπορεί να έχουν ημερήσια ή ανά μεταφορά όρια για διεθνείς μεταφορές. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να επισκεφθείτε ένα υποκατάστημα για μεγαλύτερα ποσά. Το Xe υποστηρίζει υψηλότερα όρια ηλεκτρονικής αποστολής, προσφέροντας ευελιξία και ευκολία κατά τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσών διεθνώς.
Πολλοί πάροχοι, συμπεριλαμβανομένου του Banque Palatine, ενδέχεται να ενημερώνουν τις συναλλαγματικές τους ισοτιμίες βάσει των συνθηκών της αγοράς. Ωστόσο, οι τιμές μπορεί να καθορίζονται μία φορά την ημέρα ή να προσαρμόζονται λιγότερο συχνά από ό,τι οι τιμές των ειδικών υπηρεσιών FX. Το Xe ενημερώνει τις τιμές ζωντανά, δίνοντάς σας μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με το πότε να στείλετε.