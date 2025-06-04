Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Bank of Scotland για τη μετατροπή του Βρετανική Λίρα (GBP) σε Ευρώ (EUR) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Ευρώ από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Bank of Scotlandσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.