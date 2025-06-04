Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Bank of Marshall Islands για τη μετατροπή του Δολάριο ΗΠΑ (USD) σε Ευρώ (EUR) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Ευρώ από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Bank of Marshall Islandsσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.