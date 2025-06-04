Η συναλλαγματική ισοτιμία που προσφέρεται από το Bank of Lithuania για τη μετατροπή του Ευρώ (EUR) σε Ελβετικό Φράγκο (CHF) μπορεί να περιλαμβάνει περιθώριο πάνω από την πραγματική ισοτιμία της μέσης αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λάβετε λιγότερο Ελβετικό Φράγκο από το αναμενόμενο. Χρησιμοποιήστε τον συγκριτικό μας πίνακα για να δείτε πώς η τιμή του Bank of Lithuaniaσυγκρίνεται με την τιμή του Xe και άλλων παρόχων.