Filialen für Bme Clearing in Spanien

Wenn Sie Geld aus dem Ausland empfangen möchten, teilen Sie dem Absender den SWIFT-Code Ihrer Bank und Filiale mit, um sicherzustellen, dass Ihr Geld korrekt und sicher auf Ihrem Konto ankommt. Wenn Sie den SWIFT-Code Ihrer Filiale nicht finden können, prüfen Sie, ob Bme Clearing einen globalen Hauptsitzcode hat, oder wenden Sie sich direkt an die Bank, um die beste Alternative zu finden.