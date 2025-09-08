Filialen für Samsung Welstory Incorporated
Verwenden Sie die folgende Tabelle, um Ihre Samsung Welstory Incorporated-Filiale zu finden und detaillierte Informationen zum jeweiligen SWIFT-Code zu erhalten.
Einen SWIFT-Code finden
Über diese SWIFT-Codes
SWIFT-Codes für Filialen dienen zur Identifizierung bestimmter Bankstandorte bei internationalen Zahlungen. Einige Banken, darunter Samsung Welstory Incorporated, weisen Filialen in Städten wie Seoul möglicherweise eindeutige Codes zu, um die Überweisungsabwicklung zu vereinfachen. Nicht alle Filialen haben eindeutige Codes. Wenn verfügbar, verwenden Sie am besten den Code Ihrer lokalen Filiale.
Was tun, wenn Ihre lokale Filiale nicht aufgeführt ist?
Sollte Ihre Samsung Welstory Incorporated-Filiale in Seoul oben nicht aufgeführt sein, können Sie Ihre internationale Zahlung trotzdem mit dem SWIFT-Code der globalen Zentrale senden. Anstatt das Geld an eine bestimmte Filiale weiterzuleiten, wird es über das zentrale System der Bank verarbeitet und anschließend an die richtige Bank weitergeleitet.
Wählen Sie Xe, wenn Sie Geld an Samsung Welstory Incorporated, Seoul senden
Bessere Preise
Vergleichen Sie uns mit Ihrer Bank und entdecken Sie die Einsparungen. Unsere Tarife übertreffen oft die der großen Banken und maximieren so den Wert Ihrer Überweisung.
Niedrigere Gebühren
Wir zeigen Ihnen alle Gebühren vorab an, bevor Sie Ihre Überweisung bestätigen, damit Sie genau wissen, wofür Sie bezahlen. Unsere niedrigeren Gebühren bedeuten für Sie mehr Einsparungen.
Schnellere Überweisungen
Die meisten Überweisungen werden noch am selben Tag abgeschlossen. Wir wissen, dass es bei Ihrem Geld auf das Timing ankommt.
Überprüfen Sie Ihre SWIFT-Zahlung auf Fehler
Überprüfen Sie vor dem Senden einer SWIFT-Zahlung, ob der SWIFT-Code mit der Bank des Empfängers übereinstimmt und ob Kontonummer und Name korrekt eingegeben wurden. Selbst kleine Fehler können die Überweisung verzögern oder blockieren. Wenden Sie sich an Ihre Bank, wenn Sie eine Überweisung mit falschen Angaben getätigt haben.
Erhalten Sie eine Zahlung an Samsung Welstory Incorporated in Seoul?
Wenn Sie Geld aus dem Ausland empfangen möchten, teilen Sie dem Absender den SWIFT-Code Ihrer Bank und Filiale mit, um sicherzustellen, dass Ihr Geld korrekt und sicher auf Ihrem Konto ankommt. Wenn Sie den SWIFT-Code Ihrer Filiale nicht finden können, prüfen Sie, ob Samsung Welstory Incorporated einen globalen Hauptsitzcode hat, oder wenden Sie sich direkt an die Bank, um die beste Alternative zu finden.
Xe genießt das Vertrauen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt
Sind Sie bereit, Geld an Samsung Welstory Incorporated in Seoul zu senden?
Mit Xe können Sie ganz einfach Geld an Samsung Welstory Incorporated und Tausende anderer Banken weltweit senden. Mit Unterstützung für über 130 Währungen und Überweisungen in 190 Länder können Sie sicher Geld senden.
Häufig gestellte Fragen
Ja, Samsung Welstory Incorporated betreibt möglicherweise mehrere Filialen in Seoul. Jede Filiale bedient möglicherweise unterschiedliche Stadtteile, bietet unterschiedliche Dienstleistungen an und verwendet – bei internationalen Überweisungen – teilweise sogar eigene SWIFT-Codes. Es ist wichtig, bei Zahlungsanweisungen die genaue Filiale anzugeben, bei der Ihr Konto geführt wird.
Den SWIFT-Code Ihrer Filiale finden Sie in der Tabelle oben auf dieser Seite. Dort finden Sie bekannte Samsung Welstory Incorporated-SWIFT-Codes für Filialen in Seoul. Wenn Sie sich nicht sicher sind, zu welcher Filiale Ihr Konto gehört, können Sie Ihren Kontoauszug prüfen, Ihr Online-Banking-Portal besuchen oder sich direkt an die Filiale wenden. Im Zweifelsfall ist die Verwendung des SWIFT-Codes der Bankzentrale eine sichere Alternative.
Die Verwendung eines branchenspezifischen SWIFT-Codes – sofern für Ihren Standort verfügbar – verbessert die Genauigkeit und Geschwindigkeit Ihrer internationalen Überweisung. So wird sichergestellt, dass das Geld direkt an die richtige Filiale weitergeleitet wird. Dies verkürzt die Bearbeitungszeit und erleichtert die Nachverfolgung der Transaktion. Dies ist besonders hilfreich bei größeren Überweisungen oder zeitkritischen Zahlungen.
Wenn Sie den falschen SWIFT-Code verwenden, kann Ihre Zahlung verzögert, fehlgeleitet oder sogar von der Empfängerbank abgelehnt werden. In manchen Fällen kann das Geld an den Absender zurückgeschickt werden, und es können zusätzliche Gebühren anfallen. Stellen Sie immer sicher, dass der SWIFT-Code entweder mit dem Code Ihrer Filiale oder dem offiziellen Code der Zentrale übereinstimmt. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte vor der Überweisung an Samsung Welstory Incorporated.
In der obigen Tabelle finden Sie eine Liste der Samsung Welstory Incorporated-Filialen in Seoul mit individuellen SWIFT-Codes. Sie können sich auch direkt an Ihre Filiale wenden oder sich in Ihr Online-Banking einloggen, um Anweisungen für internationale Überweisungen einzusehen. Sollte Ihre Filiale keinen eigenen Code haben, verwendet sie wahrscheinlich standardmäßig den Code der Zentrale.
Nicht unbedingt. Samsung Welstory Incorporated-Filialen können für bestimmte Standorte oder Funktionen eigene Codes haben – insbesondere für stark frequentierte oder spezialisierte Unternehmensfilialen. Verwenden Sie immer den SWIFT-Code Ihrer Filiale, falls verfügbar. Andernfalls wird der Code der Zentrale häufig als Ersatz verwendet.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.