Den SWIFT-Code Ihrer Filiale finden Sie in der Tabelle oben auf dieser Seite. Dort finden Sie bekannte Bawag P.s.k. Bank Fuer Arbeit Und Wirtschaft Und Oesterreichische Postsparkasse Ag-SWIFT-Codes für Filialen in Klagenfurt Am Woerthersee. Wenn Sie sich nicht sicher sind, zu welcher Filiale Ihr Konto gehört, können Sie Ihren Kontoauszug prüfen, Ihr Online-Banking-Portal besuchen oder sich direkt an die Filiale wenden. Im Zweifelsfall ist die Verwendung des SWIFT-Codes der Bankzentrale eine sichere Alternative.