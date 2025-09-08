Nicht immer. Manche Banken verwenden einen einzigen SWIFT-Code (meist den Code der Hauptniederlassung mit der Endung XXX) für alle Filialen. Andere weisen den einzelnen Filialen eindeutige SWIFT-Codes zu, oft mit spezifischen letzten drei Ziffern. Wenn der Empfänger einen filialspezifischen Code angibt, verwenden Sie diesen am besten – er kann die Bearbeitung beschleunigen oder dafür sorgen, dass die Zahlung schneller an den richtigen Ort gelangt.