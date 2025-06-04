Der SWIFT-Code von DEUTSCHE BANK AG lautet
DEUTDE3B 482
Name der Bank
DEUTSCHE BANK AG
Stadt
BRACKWEDE
Adresse
WESTFALEN, BRACKWEDE, NORDRHEIN-WESTFALEN
Land
GERMANY
Der SWIFT-Code wird regelmäßig überprüft und aktualisiert
Gesamt
0,00 $
Wann sollte ich DEUTDE3B482 verwenden?
SWIFT-Codes stellen sicher, dass Ihr Geld beim grenzüberschreitenden Senden oder Empfangen an der richtigen Adresse ankommt. Verwenden Sie DEUTDE3B482, wenn Sie Geld an DEUTSCHE BANK AG an die oben angegebene Adresse, Stadt und das Land senden möchten. Stellen Sie immer sicher, dass der von Ihnen verwendete SWIFT-Code zur Zielbank gehört.
DEUTDE3B482 aufschlüsseln
SWIFT/BIC-Codes bestehen aus 8 bis 11 Buchstaben und Zahlen und dienen der Identifizierung einer bestimmten Bank und Filiale weltweit.
Bankleitzahl (DEUT): Diese 4 Buchstaben stehen für DEUTSCHE BANK AG
Ländercode (DE): Diese 2 Buchstaben zeigen, dass das Land der Bank Deutschland ist.
Standortcode (3B): Diese beiden Zeichen geben den Standort des Hauptsitzes der Bank an.
Filialcode (482): Diese 3 Ziffern geben eine bestimmte Filiale an. BIC-Codes, die auf „XXX“ enden, beziehen sich auf den Hauptsitz der Bank.
DEUTSCHE BANK AG
|SWIFT-Code
|DEUTDE3B482
|SWIFT-Code (8 Zeichen)
|DEUTDE3B
|Filialcode
|482
|Name der Bank
|DEUTSCHE BANK AG
|Filialname
|DEUTSCHE BANK AG
|Adresse
|WESTFALEN
|Stadt
|BRACKWEDE
|Land
|Deutschland
DEUTSCHE BANK AG Codedetails
Korrekte SWIFT-Codes sind entscheidend, um Probleme oder Verzögerungen bei Ihren Überweisungen zu vermeiden. Bevor Sie den SWIFT-Code verwenden, stellen Sie Folgendes sicher:
Überprüfen Sie die Bank: Überprüfen Sie noch einmal, ob der Name der Bank mit der Bank des Empfängers übereinstimmt.
Überprüfen Sie den Filialnamen: Wenn Sie einen branchenspezifischen SWIFT-Code verwenden, stellen Sie sicher, dass diese Filiale mit der Filiale des Empfängers übereinstimmt.
Bestätigen Sie das Land: Banken haben Niederlassungen auf der ganzen Welt. Überprüfen Sie, ob der SWIFT-Code dem Zielland der Bank entspricht.
Wählen Sie Xe, wenn Sie Geld an DEUTSCHE BANK AG senden
Bessere Preise
Vergleichen Sie uns mit Ihrer Bank und entdecken Sie die Einsparungen. Unsere Tarife übertreffen oft die der großen Banken und maximieren so den Wert Ihrer Überweisung.
Niedrigere Gebühren
Wir zeigen Ihnen alle Gebühren vorab an, bevor Sie Ihre Überweisung bestätigen, damit Sie genau wissen, wofür Sie bezahlen. Unsere niedrigeren Gebühren bedeuten für Sie mehr Einsparungen.
Schnellere Überweisungen
Die meisten Überweisungen werden noch am selben Tag abgeschlossen. Wir wissen, dass es bei Ihrem Geld auf das Timing ankommt.
Xe 24/5 Experten-Support für globale Transfers
Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrer internationalen SWIFT-Überweisung? Wir helfen Ihnen gerne weiter – kontaktieren Sie uns noch heute für persönliche Unterstützung!
Xe genießt das Vertrauen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt
Bereit, Geld an DEUTSCHE BANK AG zu senden?
Mit Xe können Sie ganz einfach Geld an DEUTSCHE BANK AG und Tausende anderer Banken weltweit senden. Mit Unterstützung für über 130 Währungen und Überweisungen in 190 Länder können Sie sicher Geld senden.
Häufig gestellte Fragen zu DEUTDE3B482
Ein SWIFT-Code ist eine eindeutige Kennung zur Erkennung von Banken und Finanzinstituten weltweit für internationale Geldüberweisungen. SWIFT steht für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Diese Codes stellen sicher, dass Zahlungen an die richtige Bank und das richtige Land weitergeleitet werden. Ein typischer SWIFT-Code ist entweder 8 oder 11 Zeichen lang und enthält Informationen zu Bank, Land, Standort und manchmal auch zu einer bestimmten Filiale.
Nicht immer. Manche Banken verwenden einen einzigen SWIFT-Code (meist den Code der Hauptniederlassung mit der Endung XXX) für alle Filialen. Andere weisen den einzelnen Filialen eindeutige SWIFT-Codes zu, oft mit spezifischen letzten drei Ziffern. Wenn der Empfänger einen filialspezifischen Code angibt, verwenden Sie diesen am besten – er kann die Bearbeitung beschleunigen oder dafür sorgen, dass die Zahlung schneller an den richtigen Ort gelangt.
Sie sollten DEUTDE3B482 verwenden, wenn Sie internationale Überweisungen an DEUTSCHE BANK AG in der oben genannten Stadt und Adresse senden oder empfangen. Er identifiziert die Bank und Filiale des Empfängers, insbesondere bei grenzüberschreitenden Überweisungen über das SWIFT-Netzwerk. Für einige Länder und Zahlungsarten ist möglicherweise kein SWIFT-Code erforderlich. Fragen Sie daher immer Ihren Empfänger oder Ihre Bank, bevor Sie die Überweisung tätigen.
Der SWIFT/BIC-Code DEUTDE3B482 ist für internationale Überweisungen an DEUTSCHE BANK AG. Hier ist eine Aufschlüsselung, was jeder Teil des Codes bedeutet:
DEUT – Dies ist der Bankcode und steht für DEUTSCHE BANK AG
DE – Dies ist der Ländercode und zeigt an, dass sich die Bank in Deutschland befindet
3B – Dies ist der Standortcode und weist auf die Hauptniederlassung der Bank hin
482 – Dies ist der Filialcode; wenn er als "XXX" erscheint, bezieht er sich auf die Zentrale oder Hauptfiliale
Ja, DEUTSCHE BANK AG betreibt möglicherweise mehrere Filialen. Jede Filiale bedient möglicherweise unterschiedliche Regionen, bietet unterschiedliche Dienstleistungen an und verwendet – bei internationalen Überweisungen – teilweise sogar unterschiedliche SWIFT-Codes. Es ist wichtig, bei Zahlungsanweisungen die genaue Filiale anzugeben, bei der Ihr Konto geführt wird.
Wenn Sie den falschen SWIFT-Code verwenden, kann Ihre Zahlung verzögert, fehlgeleitet oder sogar von der Empfängerbank abgelehnt werden. In manchen Fällen kann das Geld an den Absender zurückgeschickt werden, und es können zusätzliche Gebühren anfallen. Stellen Sie immer sicher, dass der SWIFT-Code entweder mit dem Code Ihrer Filiale oder dem offiziellen Code der Zentrale übereinstimmt. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte vor der Überweisung an DEUTSCHE BANK AG.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.