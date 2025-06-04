Der SWIFT-Code von BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY lautet
BBHCUS3I ISC
Name der Bank
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY
Stadt
NEW YORK
Adresse
140 BROADWAY, NEW YORK, NY, 10005-1101
Land
UNITED STATES OF AMERICA
Der SWIFT-Code wird regelmäßig überprüft und aktualisiert
Gesamt
Wann sollte ich BBHCUS3IISCverwenden?
SWIFT-Codes werden verwendet, um sicherzustellen, dass Ihr Geld beim Senden oder Empfangen von Geld über Grenzen hinweg am richtigen Ort ankommt. Verwenden Sie BBHCUS3IISC , wenn Sie Geld an die oben genannte Adresse, Stadt und Land an BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY senden möchten. Bestätigen Sie immer, dass der von Ihnen verwendete SWIFT-Code zur Zielbank gehört.
Zerbrechen BBHCUS3IISC
SWIFT/BIC-Codes bestehen aus 8 bis 11 Buchstaben und Zahlen, um eine bestimmte Bank und Filiale weltweit zu identifizieren.
Bankvorwahl (BBHC): Diese 4 Buchstaben stehen für BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY
Ländervorwahl (US): Diese beiden Buchstaben zeigen, dass das Land der Bank Vereinigte Staatenist.
Standortcode (3I): Diese beiden Zeichen geben den Standort der Bankzentrale an.
Zweigstellencode (ISC): Diese drei Ziffern geben einen bestimmten Zweig an. BIC-Codes, die auf 'XXX' enden, beziehen sich auf den Hauptsitz der Bank.
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY
|SWIFT-Code
|BBHCUS3IISC
|SWIFT-Code (8 Zeichen)
|BBHCUS3I
|Filialcode
|ISC
|Name der Bank
|BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY
|Filialname
|BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY
|Adresse
|140 BROADWAY
|Stadt
|NEW YORK
|Land
|Vereinigte Staaten
BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY Code-Details
Korrekte SWIFT-Codes sind entscheidend, um Probleme oder Verzögerungen bei Ihren Überweisungen zu vermeiden. Bevor Sie den SWIFT-Code verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie:
Überprüfen Sie die Bank: Überprüfen Sie nochmal, ob der Bankname mit der Bank des Empfängers übereinstimmt.
Überprüfen Sie den Namen der Filiale: Wenn du einen branch-spezifischen SWIFT-Code verwendest, stelle sicher, dass dieser Branch mit dem Branch des Empfängers übereinstimmt.
Bestätigen Sie das Land: Banken haben Standorte auf der ganzen Welt. Überprüfen Sie, ob der SWIFT-Code dem Land der Zielbank entspricht.
Häufig gestellte Fragen zu BBHCUS3IISC
Ein SWIFT-Code ist eine eindeutige Kennung, die Banken und Finanzinstitute weltweit für internationale Geldtransfers erkennt. SWIFT steht für Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Diese Codes helfen sicherzustellen, dass Zahlungen an die richtige Bank und das richtige Land weitergeleitet werden. Ein typischer SWIFT-Code ist entweder 8 oder 11 Zeichen lang und enthält Informationen über die Bank, das Land, den Standort und manchmal eine bestimmte Filiale.
Nicht immer. Einige Banken verwenden für alle Filialen einen einzigen SWIFT-Code (meist den Hauptsitzcode mit ENDEM XXX). Andere weisen einzelnen Zweigen einzigartige SWIFT-Codes zu, oft mit bestimmten letzten drei Zeichen. Wenn der Empfänger einen filialspezifischen Code angibt, ist es am besten, ihn zu verwenden – er kann die Bearbeitung beschleunigen oder sicherstellen, dass die Zahlung schneller am richtigen Ort ankommt.
Sie sollten BBHCUS3IISC verwenden, wenn Sie internationale Überweisungen an die oben genannte Stadt und Adresse BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY senden. Es identifiziert die Bank und Filiale des Empfängers, insbesondere bei grenzüberschreitenden Geldtransfers über das SWIFT-Netzwerk. Einige Länder und Zahlungsarten verlangen keinen SWIFT-Code, daher sollten Sie immer vor Beginn der Überweisung bei Ihrem Empfänger oder Ihrer Bank nachfragen.
Der SWIFT/BIC-Code BBHCUS3IISC gilt für BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY internationale Transfers. Hier ist eine Aufschlüsselung, was jeder Teil des Codes bedeutet:
BBHC – Dies ist der Bankcode, der BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARYrepräsentiert
US – Dies ist der Ländercode, der zeigt, dass sich die Bank in Vereinigte Staaten
3I – Dies ist der Standortcode, der den Hauptsitzder Bank angibt
ISC – Dies ist der Zweigstellencode, und wenn er als 'XXX' erscheint, bezieht er sich auf das Hauptbüro oder die Hauptzweigstelle
Ja, BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY kann mehrere Filialen betreiben. Jede Filiale kann verschiedene Regionen bedienen, unterschiedliche Dienstleistungen anbieten und – bei internationalen Überweisungen – verwenden manche sogar eigene SWIFT-Codes. Es ist wichtig, die spezifische Filiale anzugeben, in der Ihr Konto gehalten wird, wenn Sie Zahlungsanweisungen geben.
Wenn Sie den falschen SWIFT-Code verwenden, kann Ihre Zahlung verspätet, falsch weitergeleitet oder sogar von der empfangenden Bank abgelehnt werden. In einigen Fällen können die Gelder an den Absender zurückgegeben werden, und zusätzliche Gebühren können anfallen. Stelle immer sicher, dass der SWIFT-Code entweder mit deiner Filiale oder dem offiziellen Hauptbüro-Code übereinstimmt. Wenn du unsicher bist, kontaktiere BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO. INFOMEDIARY vor der Übertragung.
Verzichtserklärung
Die auf dieser Seite bereitgestellten SWIFT-Codes, Banknamen, Adressen und andere verwandte Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Obwohl wir auf Genauigkeit achten, garantiert Xe nicht, dass die Informationen vollständig, aktuell oder fehlerfrei sind. Die Details können sich ohne Vorankündigung ändern und spiegeln möglicherweise nicht die neuesten verfügbaren Daten der jeweiligen Finanzinstitute wider.
Xe macht keine Zusicherungen hinsichtlich der rechtlichen Lage, des regulatorischen Status oder der operativen Integrität einer gelisteten Bank, Finanzinstitution oder Vermittler. Wir befürworten oder überprüfen die Legitimität keiner eingeschlossenen Einrichtung und übernehmen auch keine Verantwortung für Ihre Nutzung der bereitgestellten Informationen.
Alle finanziellen Transaktionen oder Entscheidungen, die auf Grundlage dieser Informationen getroffen werden, erfolgen auf eigenes Risiko. Xe haftet nicht für Verluste, Verzögerungen oder Schäden, die sich aus der Abhängigkeit von den Daten ergeben, noch für Kontakte zu Dritten, deren Informationen auf dieser Seite angezeigt werden.
Wir empfehlen Ihnen, alle Details unabhängig mit dem zuständigen Finanzinstitut zu überprüfen, bevor Sie eine Transaktion einleiten.
Dieser Haftungsausschluss ist ausschließlich auf Englisch bereitgestellt und wurde nicht übersetzt. Obwohl der Rest dieser Seite in Ihrer gewählten Sprache erscheinen mag, bleibt der rechtliche Haftungsausschluss auf Englisch, um seine Genauigkeit und Absicht zu wahren.