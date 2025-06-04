Umrechnen 1 Syrisches Pfund in Eritreischer Nakfa - Syrian Pounds in Eritrean Nakfas
1 Syrisches Pfund =
0,0011536472 Eritreischer Nakfa
1 ERN = 866,816 SYP
Wir verwenden den Mittelkurs für unseren Umrechner. Dies dient nur zu Informationszwecken. Diesen Kurs erhalten Sie nicht, wenn Sie Geld senden. Sendekurse prüfen.
Schaubild – SYP in ERN
1 SYP = 0 ERN
|Statistik
|In den letzten 30 Tagen
|In den letzten 90 Tagen
|Hoch
|0,0000
|0,0000
|0,0000
|Niedrig
|0,0000
|0,0000
|0,0000
|Durchschnitt
|0,0000
|0,0000
|0,0000
|Volatilität
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
