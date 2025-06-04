XE Currency Diagramme: ZWL in BGN
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – ZWL in BGN
Simbabwe-Dollar zu Bulgarischer Lev
1 ZWL = 0 BGN
6. Sept. 2025, 05:18 UTC - 6. Sept. 2025, 05:18 UTC
ZWL/BGN schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Beliebte US-Dollar (USD) Paare
Informationen zu Währungen
ZWL - Simbabwe-Dollar
Unsere Währungsrankings zeigen, dass ZWL zu USD der beliebteste Wechselkurs für Simbabwe-Dollar ist. Der Währungscode für Zimbabwean Dollars ist ZWL. Das Währungssymbol ist $.More Simbabwe-Dollar info
BGN - Bulgarischer Lev
Unsere Währungsrankings zeigen, dass BGN zu USD der beliebteste Wechselkurs für Bulgarischer Lev ist. Der Währungscode für Bulgarian Leva ist BGN. Das Währungssymbol ist лв.More Bulgarischer Lev info
API von XE Currency für Währungsdaten
Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweitWeitere Informationen
Die beliebtesten Währungstools der Welt
XE Internationaler Geldtransfer
Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.
XE Currency – Diagramme
Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.
XE-Kursbenachrichtigungen
Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.