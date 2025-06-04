XE Currency Diagramme: TVD in SBD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – TVD in SBD

Tuvaluischer Dollar zu Salomonen-Dollar

1 TVD = 0 SBD

5. Sept. 2025, 14:09 UTC - 5. Sept. 2025, 14:09 UTC
TVD/SBD schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

tvd

TVD - Tuvaluischer Dollar

Unsere Währungsrankings zeigen, dass TVD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Tuvaluischer Dollar ist. Der Währungscode für Tuvaluan Dollars ist TVD. Das Währungssymbol ist $.

sbd

SBD - Salomonen-Dollar

Unsere Währungsrankings zeigen, dass SBD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Salomonen-Dollar ist. Der Währungscode für Solomon Islander Dollars ist SBD. Das Währungssymbol ist $.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,17460
GBP / EUR1,15312
USD / JPY147,124
GBP / USD1,35446
USD / CHF0,798075
USD / CAD1,38137
EUR / JPY172,813
AUD / USD0,658335

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

