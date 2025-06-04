XE Currency Diagramme: TVD in PGK
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – TVD in PGK
Tuvaluischer Dollar zu Papua-Neuguinea-Kina
1 TVD = 0 PGK
5. Sept. 2025, 14:08 UTC - 5. Sept. 2025, 14:08 UTC
TVD/PGK schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Beliebte US-Dollar (USD) Paare
Informationen zu Währungen
TVD - Tuvaluischer Dollar
Unsere Währungsrankings zeigen, dass TVD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Tuvaluischer Dollar ist. Der Währungscode für Tuvaluan Dollars ist TVD. Das Währungssymbol ist $.More Tuvaluischer Dollar info
PGK - Papua-Neuguinea-Kina
Unsere Währungsrankings zeigen, dass PGK zu USD der beliebteste Wechselkurs für Papua-Neuguinea-Kina ist. Der Währungscode für Papua New Guinean Kina ist PGK. Das Währungssymbol ist K.More Papua-Neuguinea-Kina info
API von XE Currency für Währungsdaten
Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweitWeitere Informationen
Die beliebtesten Währungstools der Welt
XE Internationaler Geldtransfer
Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.
XE Currency – Diagramme
Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.
XE-Kursbenachrichtigungen
Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.