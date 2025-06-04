XE Currency Diagramme: SVC in ISK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – SVC in ISK

El-Salvador-Colón zu Isländische Krone

1 SVC = 0 ISK

4. Sept. 2025, 17:03 UTC - 4. Sept. 2025, 17:03 UTC
SVC/ISK schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Informationen zu Währungen

svc

SVC - El-Salvador-Colón

Unsere Währungsrankings zeigen, dass SVC zu USD der beliebteste Wechselkurs für El-Salvador-Colón ist. Der Währungscode für Salvadoran Colones ist SVC. Das Währungssymbol ist $.

isk

ISK - Isländische Krone

Unsere Währungsrankings zeigen, dass ISK zu USD der beliebteste Wechselkurs für Isländische Krone ist. Der Währungscode für Icelandic Kronur ist ISK. Das Währungssymbol ist kr.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16400
GBP / EUR1,15304
USD / JPY148,622
GBP / USD1,34214
USD / CHF0,806709
USD / CAD1,38307
EUR / JPY172,996
AUD / USD0,651191

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

