XE Currency Diagramme: MDL in LUF
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – MDL in LUF
Moldauischer Leu zu Luxembourg Franc
1 MDL = 0 LUF
2. Sept. 2025, 19:50 UTC - 2. Sept. 2025, 19:50 UTC
MDL/LUF schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Beliebte US-Dollar (USD) Paare
Informationen zu Währungen
MDL - Moldauischer Leu
Unsere Währungsrankings zeigen, dass MDL zu USD der beliebteste Wechselkurs für Moldauischer Leu ist. Der Währungscode für Moldovan Lei ist MDL. Das Währungssymbol ist lei.More Moldauischer Leu info
LUF - Luxembourg Franc
Unsere Währungsrankings zeigen, dass LUF zu USD der beliebteste Wechselkurs für Luxembourg Franc ist. Der Währungscode für Luxembourg Francs ist LUF.
API von XE Currency für Währungsdaten
Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweitWeitere Informationen
Die beliebtesten Währungstools der Welt
XE Internationaler Geldtransfer
Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.
XE Currency – Diagramme
Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.
XE-Kursbenachrichtigungen
Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.