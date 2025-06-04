XE Currency Diagramme: GIP in BYR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

UmrechnenSendenDiagrammeBenachrichtigungen
Wir verwenden Marktmittelkurse
Wir verwenden Marktmittelkurse
Transfer-Angebot anzeigen

Schaubild – GIP in BYR

Gibraltar-Pfund zu Weißrussischer Rubel

1 GIP = 0 BYR

31. Aug. 2025, 23:32 UTC - 31. Aug. 2025, 23:32 UTC
GIP/BYR schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

gip

GIP - Gibraltar-Pfund

Unsere Währungsrankings zeigen, dass GIP zu USD der beliebteste Wechselkurs für Gibraltar-Pfund ist. Der Währungscode für Gibraltar Pounds ist GIP. Das Währungssymbol ist £.

More Gibraltar-Pfund info
byr

BYR - Weißrussischer Rubel

Unsere Währungsrankings zeigen, dass BYR zu USD der beliebteste Wechselkurs für Weißrussischer Rubel ist. Der Währungscode für Belarusian Rubles ist BYR. Das Währungssymbol ist Br.

More Weißrussischer Rubel info

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16889
GBP / EUR1,15526
USD / JPY147,178
GBP / USD1,35037
USD / CHF0,800982
USD / CAD1,37399
EUR / JPY172,035
AUD / USD0,654291

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API von XE Currency für Währungsdaten

Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweit

Weitere Informationen

Die beliebtesten Währungstools der Welt

XE Internationaler Geldtransfer

Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.

Geld senden

XE Currency – Diagramme

Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.

Diagramme anzeigen

XE-Kursbenachrichtigungen

Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.

Benachrichtigung erstellen
Xe App on iPhone

XE App herunterladen

Live-Kurse prüfen, Geld sicher senden, Kursbenachrichtigungen einstellen, Benachrichtigungen erhalten und mehr.

Scannen Sie mich!

app store svggoogle play svg

Mehr als 113 Millionen Downloads weltweit