Vergleichen Sie Bank of Jordan JOD mit GBP Wechselkurs
Überlegst du, Bank of Jordan für deinen Transfer von JOD zu GBPzu verwenden? Vergleichen Sie Bank of Jordan Wechselkurse und Gebühren, um Ihre potenziellen Ersparnisse bei Xe zu entdecken.
|Anbieter
|Wechselkurs
|Überweisungsgebühr
|Empfänger erhält
Wir haben derzeit keine Daten für diese Währung.
Über Bank of Jordan
.Die 1960 in Amman gegründete Bank of Jordan bietet Privatkunden, KMU und Firmenkunden Bankdienstleistungen an – Konten, Karten, Hypotheken, Geschäftskredite, Handelsdienstleistungen, Treasury und digitale Kanäle – und betreut Kunden in ganz Jordanien und ausgewählten regionalen Märkten.
Wie schnell ist ein Bank of Jordan JOD GBP Transfer?
Die Lieferzeiten für internationale Überweisungen mit Bank of Jordan von Jordanien bis Vereinigtes Königreich variieren je nach Zahlungsmethode und Transaktionszeit. In der Regel dauern internationale Banküberweisungen 1 bis 5 Werktage. Faktoren wie Feiertage und Sicherheitskontrollen können ebenfalls die Zustellung beeinflussen. Überprüfen Sie Bank of JordanStichtagszeiten, um Verzögerungen zu vermeiden.
Was sind Bank of Jordan , um Transfergebühren zu ?
Bank of Jordan internationalen Geldtransferkosten von JOD nach GBP hängen von Faktoren wie dem Überweisungsbetrag ab. In der Regel gehen größere Transfers mit niedrigeren Gebühren und besseren Wechselkursen einher. Prüfen Sie die Vergleichstabelle, um Bank of Jordan Gebühren mit Xe zu vergleichen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Der von Bank of Jordan angebotene Wechselkurs zur Umrechnung von Jordanischer Dinar (JOD) in Britisches Pfund (GBP) kann eine Marge über dem realen mittleren Marktkurs enthalten. Das bedeutet, dass Sie weniger Britisches Pfund erhalten könnten als erwartet. Nutzen Sie unsere Vergleichstabelle, um zu sehen, wie der Tarif von Bank of Jordanim Vergleich zu Xe und anderen Anbietern abschneidet.
Bank of Jordan verlangen je nach Überweisungsmethode und Ziel möglicherweise eine feste Überweisungsgebühr, eine prozentuale Gebühr oder beides. Diese Gebühren – zusammen mit dem Wechselkurs – beeinflussen, wie viel Ihr Empfänger erhält. Unser Tool analysiert es, damit Sie die Gesamtkosten mit anderen Optionen wie Xe vergleichen können.
Überweisungen von Jordanischer Dinar zu Britisches Pfund bei Bank of Jordan dauern typischerweise 1 bis 5 Werktage. Der Zeitpunkt hängt von Stichtagszeiten, Feiertagen, dem Zielland und den Bearbeitungszeiten der empfangenden Bank ab. Xe bietet für die meisten Transfers eine Lieferung am selben Tag an.
Bank of Jordan kann tägliche oder pro Transfer Limits für internationale Transfers haben. Möglicherweise müssen Sie auch eine Filiale für größere Beträge aufsuchen. Xe unterstützt höhere Online-Sendelimits und bietet Flexibilität und Komfort bei der internationalen Überweisung größerer Beträge.
Viele Anbieter, darunter auch Bank of Jordan, können ihre Wechselkurse je nach Marktbedingungen anpassen. Allerdings können die Kurse einmal täglich festgelegt oder seltener angepasst werden als die von speziellen FX-Diensten. Xe aktualisiert die Raten live, sodass du mehr Kontrolle darüber hast, wann gesendet wird.