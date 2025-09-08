Vergleichen Sie den Wechselkurs von Alior Bank PLN mit USD
Sie möchten Alior Bank für Ihre Überweisung von PLN nach USD verwenden? Vergleichen Sie die Wechselkurse und Gebühren von Alior Bank, um Ihre potenziellen Einsparungen mit Xe zu ermitteln.
|Anbieter
|Wechselkurs
|Überweisungsgebühr
|Empfänger erhält
0.269600
|zł0
$269.60Jetzt senden
Für dieses Währungspaar haben wir noch keine Alior Bank-Kurse, aber du kannst dennoch ein Angebot von Alior Bank mit dem Live-Kurs von Xe vergleichen, um mögliche Einsparungen zu sehen. Schau bald wieder vorbei – wir erweitern unsere Daten ständig, um dir mehr Kurse zu bieten.
Über Alior Bank Spoka Akcyjna
Die 2008 in Warschau gegründete Alior Bank ist eine anspruchsvolle Universalbank. Sie bietet Verbrauchern und kleinen und mittleren Unternehmen Zahlungsverkehr, Karten, Verbraucher- und Geschäftskredite, Hypotheken, Cash Management und digitale Tools. Ein technologieorientierter, produktinnovativer Ansatz unterstützt das alltägliche Bankgeschäft und skalierbares Wachstum.
Wie schnell ist eine Überweisung von Alior Bank PLN nach USD?
Die Lieferzeiten für internationale Überweisungen mit Alior Bank von Polen nach Vereinigte Staaten variieren je nach Zahlungsmethode und Transaktionszeitpunkt. Internationale Banküberweisungen dauern in der Regel 1 bis 5 Werktage. Faktoren wie Feiertage und Sicherheitskontrollen können die Lieferzeit ebenfalls beeinflussen. Überprüfen Sie die Annahmeschlusszeiten von Alior Bank Spoka Akcyjna, um Verzögerungen zu vermeiden.
Wie hoch sind die Überweisungsgebühren von Alior Bank nach ?
Die Kosten für internationale Überweisungen von Alior Bank von PLN nach USD hängen von Faktoren wie dem Überweisungsbetrag ab. Größere Überweisungen sind in der Regel mit niedrigeren Gebühren und besseren Wechselkursen verbunden. Vergleichen Sie die Gebühren von Alior Bank mit Xe in der Vergleichstabelle.
Warum mit Xe statt mit herkömmlichen Banken überweisen?
Bessere Preise
Wir bieten Ihnen stets günstigere Konditionen als Ihre Bank und bieten Ihnen so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Vergleichen Sie uns mit Ihrer Bank und überzeugen Sie sich selbst.
Niedrigere Gebühren
Wir berechnen weniger, sodass Sie mehr sparen. Außerdem zeigen wir Ihnen immer alle Gebühren an, bevor Sie Ihre Überweisung bestätigen, damit Sie genau wissen, wofür Sie bezahlen.
Schnellere Überweisungen
Die meisten Überweisungen werden noch am selben Tag abgeschlossen. Wir wissen, wie wichtig es ist, dass Ihr Geld schnell und zuverlässig ankommt.
Xe 24/5 Experten-Support für globale Transfers
Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrem internationalen Geldtransfer? Wir helfen Ihnen gerne weiter – kontaktieren Sie uns noch heute für persönliche Unterstützung!
Überweisen Sie mehr mit den höheren Online-Sendelimits von Xe
Wir bieten höhere Online-Überweisungslimits als herkömmliche Banken, sodass Sie mit einer einzigen Überweisung höhere Beträge überweisen können. Schluss mit der Aufteilung größerer Beträge – profitieren Sie von einer einfacheren und effizienteren Möglichkeit, Ihr Geld zu überweisen.
Xe genießt das Vertrauen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt
Sie haben die Wechselkurse von Alior Bank mit Xe verglichen und möchten nun das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre internationalen Geldtransfers sichern. Ihre erste Überweisung ist nur wenige Klicks entfernt – starten Sie jetzt und profitieren Sie von Ihrem Geld!
Häufig gestellte Fragen
Der von Alior Bank angebotene Wechselkurs für die Umrechnung von Polnischer Zloty (PLN) in US-Dollar (USD) kann eine Marge über dem tatsächlichen Mittelkurs enthalten. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger US-Dollar erhalten als erwartet. Nutzen Sie unsere Vergleichstabelle, um den Kurs von Alior Bank im Vergleich zu Xe und anderen Anbietern zu vergleichen.
Alior Bank erhebt je nach Überweisungsmethode und Zielort möglicherweise eine feste Überweisungsgebühr, eine prozentuale Gebühr oder beides. Diese Gebühren beeinflussen – zusammen mit dem Wechselkurs – den Betrag, den Ihr Empfänger erhält. Unser Tool schlüsselt die Gebühren auf, damit Sie die Gesamtkosten mit anderen Optionen wie Xe vergleichen können.
Überweisungen von Polnischer Zloty nach US-Dollar mit Alior Bank dauern in der Regel 1 bis 5 Werktage. Die Bearbeitungsdauer hängt von Annahmeschlusszeiten, Feiertagen, dem Zielland und den Bearbeitungszeiten der Empfängerbank ab. Xe bietet für die meisten Überweisungen eine Zustellung am selben Tag an.
Alior Bank kann für internationale Überweisungen Tages- oder Überweisungslimits festlegen. Für größere Beträge müssen Sie möglicherweise eine Filiale aufsuchen. Xe unterstützt höhere Online-Sendelimits und bietet so Flexibilität und Komfort bei der Überweisung größerer Summen ins Ausland.
Viele Anbieter, darunter Alior Bank, aktualisieren ihre Wechselkurse je nach Marktlage. Die Kurse werden jedoch möglicherweise einmal täglich oder seltener angepasst als bei dedizierten Devisendiensten. Xe aktualisiert die Kurse live und gibt Ihnen so mehr Kontrolle über den Zeitpunkt Ihrer Überweisungen.