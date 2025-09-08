Vergleichen Sie den Wechselkurs von Absa Mauritius MUR mit JPY
Sie möchten Absa Mauritius für Ihre Überweisung von MUR nach JPY verwenden? Vergleichen Sie die Wechselkurse und Gebühren von Absa Mauritius, um Ihre potenziellen Einsparungen mit Xe zu ermitteln.
Sprechen Sie noch heute mit einem Währungsexperten. Wir können die Kurse der Konkurrenz unterbieten.
|Anbieter
|Wechselkurs
|Überweisungsgebühr
|Empfänger erhält
Wir haben derzeit keine Daten für diese Währung.
Wir haben derzeit keine Daten für diese Währung.
Über Absa Bank (Mauritius)
Die Bank, deren Wurzeln bis ins frühe 20. Jahrhundert auf Mauritius zurückreichen, wurde 2020 in Absa umbenannt. Von Port Louis aus betreut sie Privatpersonen, KMU und Großunternehmen. Sie bietet Zahlungsverkehr, Kreditvergabe, Handel, Cash Management, Märkte und Vermögensdienstleistungen an und kombiniert dabei lokales Know-how mit einem panafrikanischen Netzwerk.
Wie schnell ist eine Überweisung von Absa Mauritius MUR nach JPY?
Die Lieferzeiten für internationale Überweisungen mit Absa Mauritius von Mauritius nach Japan variieren je nach Zahlungsmethode und Transaktionszeitpunkt. Internationale Banküberweisungen dauern in der Regel 1 bis 5 Werktage. Faktoren wie Feiertage und Sicherheitskontrollen können die Lieferzeit ebenfalls beeinflussen. Überprüfen Sie die Annahmeschlusszeiten von Absa Bank (Mauritius), um Verzögerungen zu vermeiden.
Wie hoch sind die Überweisungsgebühren von Absa Mauritius nach ?
Die Kosten für internationale Überweisungen von Absa Mauritius von MUR nach JPY hängen von Faktoren wie dem Überweisungsbetrag ab. Größere Überweisungen sind in der Regel mit niedrigeren Gebühren und besseren Wechselkursen verbunden. Vergleichen Sie die Gebühren von Absa Mauritius mit Xe in der Vergleichstabelle.
Warum mit Xe statt mit herkömmlichen Banken überweisen?
Bessere Preise
Wir bieten Ihnen stets günstigere Konditionen als Ihre Bank und bieten Ihnen so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Vergleichen Sie uns mit Ihrer Bank und überzeugen Sie sich selbst.
Niedrigere Gebühren
Wir berechnen weniger, sodass Sie mehr sparen. Außerdem zeigen wir Ihnen immer alle Gebühren an, bevor Sie Ihre Überweisung bestätigen, damit Sie genau wissen, wofür Sie bezahlen.
Schnellere Überweisungen
Die meisten Überweisungen werden noch am selben Tag abgeschlossen. Wir wissen, wie wichtig es ist, dass Ihr Geld schnell und zuverlässig ankommt.
Xe 24/5 Experten-Support für globale Transfers
Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrem internationalen Geldtransfer? Wir helfen Ihnen gerne weiter – kontaktieren Sie uns noch heute für persönliche Unterstützung!
Überweisen Sie mehr mit den höheren Online-Sendelimits von Xe
Wir bieten höhere Online-Überweisungslimits als herkömmliche Banken, sodass Sie mit einer einzigen Überweisung höhere Beträge überweisen können. Schluss mit der Aufteilung größerer Beträge – profitieren Sie von einer einfacheren und effizienteren Möglichkeit, Ihr Geld zu überweisen.
Xe genießt das Vertrauen von Millionen Menschen auf der ganzen Welt
Bereit, loszulegen?
Sie haben die Wechselkurse von Absa Mauritius mit Xe verglichen und möchten nun das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre internationalen Geldtransfers sichern. Ihre erste Überweisung ist nur wenige Klicks entfernt – starten Sie jetzt und profitieren Sie von Ihrem Geld!
Häufig gestellte Fragen
Der von Absa Mauritius angebotene Wechselkurs für die Umrechnung von Mauritius-Rupie (MUR) in Japanischer Yen (JPY) kann eine Marge über dem tatsächlichen Mittelkurs enthalten. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger Japanischer Yen erhalten als erwartet. Nutzen Sie unsere Vergleichstabelle, um den Kurs von Absa Mauritius im Vergleich zu Xe und anderen Anbietern zu vergleichen.
Absa Mauritius erhebt je nach Überweisungsmethode und Zielort möglicherweise eine feste Überweisungsgebühr, eine prozentuale Gebühr oder beides. Diese Gebühren beeinflussen – zusammen mit dem Wechselkurs – den Betrag, den Ihr Empfänger erhält. Unser Tool schlüsselt die Gebühren auf, damit Sie die Gesamtkosten mit anderen Optionen wie Xe vergleichen können.
Überweisungen von Mauritius-Rupie nach Japanischer Yen mit Absa Mauritius dauern in der Regel 1 bis 5 Werktage. Die Bearbeitungsdauer hängt von Annahmeschlusszeiten, Feiertagen, dem Zielland und den Bearbeitungszeiten der Empfängerbank ab. Xe bietet für die meisten Überweisungen eine Zustellung am selben Tag an.
Absa Mauritius kann für internationale Überweisungen Tages- oder Überweisungslimits festlegen. Für größere Beträge müssen Sie möglicherweise eine Filiale aufsuchen. Xe unterstützt höhere Online-Sendelimits und bietet so Flexibilität und Komfort bei der Überweisung größerer Summen ins Ausland.
Viele Anbieter, darunter Absa Mauritius, aktualisieren ihre Wechselkurse je nach Marktlage. Die Kurse werden jedoch möglicherweise einmal täglich oder seltener angepasst als bei dedizierten Devisendiensten. Xe aktualisiert die Kurse live und gibt Ihnen so mehr Kontrolle über den Zeitpunkt Ihrer Überweisungen.