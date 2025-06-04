Filialer for Caja Rural San Isidro De Les Coves De Vinroma, S. Coop. De Credito V. i Spanien

Hvis du forbereder dig på at modtage penge fra udlandet, skal du oplyse din bank- og filials SWIFT-kode til afsenderen for at sikre, at dine penge når din konto præcist og sikkert. Hvis du ikke kan finde din filials SWIFT-kode, kan du tjekke, om Caja Rural San Isidro De Les Coves De Vinroma, S. Coop. De Credito V. har en global hovedkontorkode, eller kontakte dem direkte for at få det bedste alternativ.