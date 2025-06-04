Filialer for Yeewallex Hk Limited i Hongkong
Brug tabellen nedenfor til at finde din Yeewallex Hk Limited -filial og få detaljerede oplysninger om dens respektive SWIFT-kode.
Om disse SWIFT-koder
SWIFT-koder for filialer bruges til at identificere specifikke banklokationer, når der sendes internationale betalinger. Nogle banker, herunder Yeewallex Hk Limited, kan tildele unikke koder til filialer i større byer for at hjælpe med at behandle overførsler mere præcist. Ikke alle filialer har unikke koder, men når de er tilgængelige, er det bedst at bruge den, der matcher din lokale filial.
Hvad skal du gøre, hvis din lokale filial ikke er på listen?
Hvis din filial Yeewallex Hk Limited ikke er angivet ovenfor, kan du stadig sende din internationale betaling ved hjælp af SWIFT-koden for det globale hovedkontor. I stedet for at sende pengene til en bestemt filial, vil de blive behandlet via bankens centrale system og derefter dirigeret til den korrekte bank.
Tjek din SWIFT-betaling for fejl
Før du sender en SWIFT-betaling, skal du dobbelttjekke, at SWIFT-koden matcher modtagerens bank, og at kontonummer og navn er indtastet korrekt. Selv små fejl kan forsinke eller blokere overførslen. Kontakt din bank, hvis du har foretaget en overførsel med forkerte oplysninger.
Modtager du en betaling til Yeewallex Hk Limited?
Hvis du forbereder dig på at modtage penge fra udlandet, skal du oplyse din bank- og filials SWIFT-kode til afsenderen for at sikre, at dine penge når din konto præcist og sikkert. Hvis du ikke kan finde din filials SWIFT-kode, kan du tjekke, om Yeewallex Hk Limited har en global hovedkontorkode, eller kontakte dem direkte for at få det bedste alternativ.
Ofte stillede spørgsmål
Ja, Yeewallex Hk Limited kan drive flere filialer. Hver filial kan betjene forskellige nabolag, tilbyde forskellige tjenester, og – når det kommer til internationale bankoverførsler – kan nogle endda bruge forskellige SWIFT-koder. Det er vigtigt at identificere den specifikke filial, din konto opbevares i, når du giver betalingsinstruktioner.
Du kan finde SWIFT-koden for din filial i tabellen øverst på denne side, som viser kendte Yeewallex Hk Limited SWIFT-koder for filialer. Hvis du er usikker på, hvilken filial din konto er knyttet til, kan du tjekke dit bankudtog, besøge din netbank eller kontakte filialen direkte. I tvivlstilfælde er det et sikkert alternativ at bruge bankens hovedkontors SWIFT-kode.
Brug af en filialspecifik SWIFT-kode – hvis en sådan er tilgængelig for din placering – kan forbedre nøjagtigheden og hastigheden af din internationale overførsel. Det hjælper med at sikre, at pengene sendes direkte til den rigtige filial, hvilket kan reducere behandlingstiden og gøre transaktionen nemmere at spore, hvis det er nødvendigt. Det er især nyttigt ved større overførsler eller tidsfølsomme betalinger.
Hvis du bruger den forkerte SWIFT-kode, kan din betaling blive forsinket, sendt forkert eller endda afvist af den modtagende bank. I nogle tilfælde kan pengene blive returneret til afsenderen, og der kan påløbe yderligere gebyrer. Sørg altid for, at SWIFT-koden matcher enten din filials eller den officielle hovedkontorkode. Hvis du er usikker, skal du kontakte Yeewallex Hk Limited inden overførslen foretages.
Du kan se tabellen ovenfor for en liste over Yeewallex Hk Limited filialer, der har individuelle SWIFT-koder. Du kan også kontakte din filial direkte eller logge ind på din netbank for at se instruktioner til internationale overførsler. Hvis din filial ikke ser ud til at have sin egen kode, bruger den sandsynligvis hovedkontorets kode som standard.
Ikke nødvendigvis. Yeewallex Hk Limited filialer kan have unikke koder for bestemte lokationer eller funktioner – især for virksomhedsfilialer med stor volumen eller specialiserede filialer. Prøv altid at bruge den SWIFT-kode, der er specifik for din filial, hvis en tilgængelig. Ellers er hovedkontorets kode en bredt accepteret alternativ kode.
Ansvarsfraskrivelse
SWIFT-koderne, banknavnene, adresserne og andre relaterede oplysninger på denne side er kun til generelle informationsformål. Selvom vi bestræber os på at sikre nøjagtighed, garanterer Xe ikke, at oplysningerne er fuldstændige, aktuelle eller fejlfri. Detaljerne kan ændres uden varsel og afspejler muligvis ikke de seneste data fra de respektive finansielle institutioner.
Xe afgiver ingen erklæringer vedrørende den juridiske status, lovgivningsmæssige status eller operationelle integritet for nogen bank, finansiel institution eller formidler, der er anført. Vi hverken godkender eller verificerer legitimiteten af nogen af de inkluderede enheder, og vi påtager os heller intet ansvar for din brug af de givne oplysninger.
Enhver økonomisk transaktion eller beslutning, der foretages baseret på disse oplysninger, sker på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tab, forsinkelser eller skader som følge af tillid til dataene eller for nogen form for samhandling med tredjeparter, hvis oplysninger vises på dette websted.
Vi anbefaler, at du uafhængigt verificerer alle detaljer med den relevante finansielle institution, før du påbegynder nogen transaktion.
Denne ansvarsfraskrivelse findes kun på engelsk og er ikke blevet oversat. Selvom resten af denne side muligvis vises på dit valgte sprog, forbliver den juridiske ansvarsfraskrivelse på engelsk for at bevare dens nøjagtighed og hensigt.