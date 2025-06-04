Det er meget nemt at sende store mængder penge med Xe. Følg blot de 6 trin nedenfor.



Trin 1: Tilmeld dig gratis

Log ind på din Xe-konto, eller tilmeld dig gratis. Det tager kun et par minutter, alt du behøver er en e-mailadresse.



Trin 2: Få et tilbud

Fortæl os, hvilken valuta du ønsker at overføre, hvor mange penge du ønsker at sende, og destinationen.



Trin 3: Tilføj din modtager

Angiv modtagerens betalingsoplysninger (du skal bruge oplysninger som navn og adresse).



Trin 4: Bekræft din identitet

Ved nogle overførsler kan vi have brug for identifikationsdokumenter for at bekræfte din identitet og beskytte dine penge.



Trin 5: Bekræft dit tilbud

Bekræft og indsæt penge på din overførsel med en bankkonto, et kreditkort eller et betalingskort, og så er du færdig!



Trin 6: Spor din overførsel

Se hvor dine penge er, og hvornår de ankommer til modtageren. Få livechat, telefon- og e-mailsupport.