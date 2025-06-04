Tag din investeringsportefølje globalt

Udvid din portefølje i udlandet med overførsler til over 190 lande og 130 valutaer.

Spend less, invest the rest

Sammenlign priser og forvandl opsparing til investering

Uanset om du investerer i udenlandske aktier, fast ejendom eller en spændende startup, sikrer vores konkurrencedygtige priser og lave gebyrer, at flere af dine penge går til dine investeringer.

We’re here to help

Ekspertsupport til global overførsel døgnet rundt

Har du spørgsmål om at overføre store beløb for at udvide din investeringsportefølje? Vores team er her for at hjælpe dig med at navigere i overførselsprocessen. Kontakt vores overførselseksperter i dag via telefon, livechat eller e-mail.

Oplev Xe-fordelen

Maximize your money with Xe

Bank-slående renter

Vi tilbyder konsekvent bank-slående renter, så du får mest muligt for dine penge. Sammenlign os med din bank og se forskellen.

What you see is what you get

Lave til ingen gebyrer

Vi opkræver mindre, så du sparer mere. Derudover viser vi altid alle gebyrer, før du bekræfter din overførsel, så du ved præcis, hvad du betaler for.

90% of transfers arrive in minutes.

Lynhurtige overførsler

Vi gør det hurtigt og nemt at sende penge til udlandet. 90% af alle overførsler ankommer inden for få minutter, hvilket sikrer, at dine penge når frem til deres destination, når du har brug for dem.

Trusted & Secure

30+ års ekspertise

Vores omdømme er bygget på tillid. Mere end 280 millioner mennesker bruger vores sikre tjenester til at behandle tusindvis af globale transaktioner hver dag.

Track every step of the way

Sporing i realtid

Med vores realtidssporing af overførsler er du altid opdateret. Få adgang til opdateringer i realtid når som helst, direkte fra din konto.

Set it and forget it

Tilbagevendende betalinger

Ønsker du at oprette tilbagevendende betalinger for ting som skatter, regninger, investeringer eller realkreditlån? Xe gør det nemt for dig at oprette tilbagevendende betalinger.

Sammenlign os med din bank

Xe tilbyder konsekvent valutakurser, der slår bankerne, så du kan have flere penge i lommen. Med forudgående priser og ingen overraskelsesgebyrer overgår vi traditionelle banker.

The better way to transfer bank-to-bank

Overfør mere med højere sendegrænser

Vi tilbyder højere overførselsgrænser end traditionelle banker, hvilket giver dig mulighed for at sende mere i én overførsel. Sig farvel til at opdele større beløb og nyd en enklere og mere effektiv måde at flytte dine penge på.

Timing is everything

Brug vores valutadiagrammer til at tidsindstille din overførsel

Xes interaktive valutadiagrammer er et effektivt værktøj til at analysere historiske tendenser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede investeringsbeslutninger. Selv den mindste forskel i valutakurser kan have en drastisk indflydelse på værdien.

Ønsker at investere i...

Own a property abroad?

Fast ejendom i udlandet?

Få dine ejendomsinvesteringer til at vokse internationalt med Xe. Vores konkurrencedygtige valutakurser og hurtige, sikre overførsler hjælper dig med at udnytte mulighederne i fast ejendom verden over.

Go global with your portfolio?

Aktier i udlandet?

Diversificer din aktieportefølje på tværs af grænser med Xe. Vores valutadata i realtid og problemfri overførselsproces hjælper dig med at gribe muligheder på udenlandske markeder.

Do business without borders?

Udvidelse af rækkevidde?

Udvid din virksomheds rækkevidde med Xe. Vores dedikerede virksomhedstjenester og muligheder for masseoverførsler forenkler håndteringen af globale finansielle flytninger, så du kan fokusere på at vækste din virksomhed.

Overfør penge for at investere i udlandet med Xe

Create account

Opret konto

Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Øjeblikkelig tilbud

Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Send penge

Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Spor din overførsel

Spor din overførsel hvert trin på vejen. Aktivér notifikationer for at få opdateringer om din overførsel.

Millioner af mennesker over hele verden har tillid til Xe

More ways Xe can help you

Opdag hvad Xe ellers kan gøre for dig

Nysgerrig på rækkevidden af vores ekspertise? Vores kunder stoler på os til alt fra daglige overførsler til større transaktioner. Udforsk vores mest populære transportmuligheder.

Ofte stillede spørgsmål om store pengeoverførsler