Overfør penge for at købe ejendom i udlandet

Lad ikke tanken om at overføre penge til udlandet stå i vejen for din fremtid. Det burde være nemt og ikke stressende at flytte store beløb til udlandet. Med vores hurtige og pålidelige overførsler er det kun begyndelsen at sikre dit drømmehjem i udlandet.

Sammenlign os med din bank og se Xe-forskellen

Uanset om du køber et feriehus, flytter på grund af arbejde eller investerer i en ejendom, er Xes ekspertise nøglen til at gøre dine drømme til virkelighed. Vi strømliner store internationale overførsler for at forenkle processen for dig.

Ekspertsupport til global overførsel døgnet rundt

Hvis du har brug for hjælp til at oprette en overførsel til dit internationale ejendomskøb, er vores overførselseksperter her for at hjælpe – kontakt os i dag!

Ring til os: +1 (800) 772-7779

Oplev Xe-fordelen

Bank-slående renter

Vi tilbyder konsekvent bank-slående renter, så du får mest muligt for dine penge. Sammenlign os med din bank og se forskellen.

Lave til ingen gebyrer

Vi opkræver mindre, så du sparer mere. Derudover viser vi altid alle gebyrer, før du bekræfter din overførsel, så du ved præcis, hvad du betaler for.

Lynhurtige overførsler

Vi gør det hurtigt og nemt at sende penge til udlandet. 90% af alle overførsler ankommer inden for få minutter, hvilket sikrer, at dine penge når frem til deres destination, når du har brug for dem.

30+ års ekspertise

Vores omdømme er bygget på tillid. Mere end 280 millioner mennesker bruger vores sikre tjenester til at behandle tusindvis af globale transaktioner hver dag.

Sporing i realtid

Med vores realtidssporing af overførsler er du altid opdateret. Få adgang til opdateringer i realtid når som helst, direkte fra din konto.

Tilbagevendende betalinger

Ønsker du at oprette tilbagevendende betalinger for ting som skatter, regninger, investeringer eller realkreditlån? Xe gør det nemt for dig at oprette tilbagevendende betalinger.

Send med tillid

Som en del af Euronet Worldwide-familien stolede vores kunder sidste år på os til sikker behandling af internationale pengeoverførsler til en værdi af over 115 milliarder dollars. Med gode priser og lave gebyrer gør vi det nemt at sende penge til udlandet.

Automatiser overførsler til rettidige betalinger

Når man køber en ejendom i udlandet, er det afgørende at planlægge udgifter såsom lokale skatter, vedligeholdelse og yderligere gebyrer. Med Xe kan du nemt administrere disse tilbagevendende betalinger og spare mere, hvilket sikrer, at du har ekstra midler til rådighed til at dække dine løbende omkostninger.

Overfør mere med højere sendegrænser

Vi tilbyder højere overførselsgrænser end traditionelle banker, hvilket giver dig mulighed for at sende mere i én overførsel. Sig farvel til at opdele større beløb og nyd en enklere og mere effektiv måde at flytte dine penge på.

Ingen overraskelser med forudbetalte priser og gebyrer

Xe er forpligtet til fuld gennemsigtighed. Vores priser og gebyrer er altid tydelige og vises på forhånd, så du kender den reelle pris for din overførsel og sikrer, at du får mest muligt for pengene.

Sådan overfører du penge til dit drømmekøb af bolig

Opret konto

Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.

Øjeblikkelig tilbud

Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.

Opsæt overførsel

Angiv de nødvendige oplysninger for at oprette din overførsel. For transaktioner, der overstiger vores online grænser, er vores dedikerede supportteam her for at guide dig hele vejen.

Spor din overførsel

Spor din overførsel hvert trin på vejen. Aktivér notifikationer for at få opdateringer om din overførsel.

Millioner af mennesker over hele verden har tillid til Xe

Opdag hvad Xe ellers kan gøre for dig

Nysgerrig på rækkevidden af vores ekspertise? Vores kunder stoler på os til alt fra daglige overførsler til større transaktioner. Udforsk vores mest populære transportmuligheder.

Ofte stillede spørgsmål om store pengeoverførsler