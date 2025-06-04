Administrer din ejendom i udlandet med Xe

Betal dit udenlandske realkreditlån eller inddriv husleje med hurtige og sikre overførsler, der forenkler din økonomiske styring.

Overfør med tillid
Administrer dine realkredit- og huslejeoverførsler med lethed

Uanset om du betaler et internationalt realkreditlån eller administrerer huslejeoverførsler, gør vi globale pengeoverførsler nemme og stressfri. Drag fordel af pålidelige grænseoverskridende overførsler og ekspertsupport for en problemfri oplevelse.

Start din overførsel
Ekspertsupport til global overførsel døgnet rundt

Det burde være enkelt at veksle og overføre penge. Kontakt Xes overførselseksperter, hvis du har spørgsmål om store pengeoverførsler eller hvordan du kommer i gang med dine internationale realkredit- eller huslejeoverførsler.

Ring til os: +1 (800) 772-7779

Oplev Xe-fordelen

Bank-slående renter

Vi tilbyder konsekvent bank-slående renter, så du får mest muligt for dine penge. Sammenlign os med din bank og se forskellen.

Lave til ingen gebyrer

Vi opkræver mindre, så du sparer mere. Derudover viser vi altid alle gebyrer, før du bekræfter din overførsel, så du ved præcis, hvad du betaler for.

Lynhurtige overførsler

Vi gør det hurtigt og nemt at sende penge til udlandet. 90% af alle overførsler ankommer inden for få minutter, hvilket sikrer, at dine penge når frem til deres destination, når du har brug for dem.

30+ års ekspertise

Vores omdømme er bygget på tillid. Mere end 280 millioner mennesker bruger vores sikre tjenester til at behandle tusindvis af globale transaktioner hver dag.

Sporing i realtid

Med vores realtidssporing af overførsler er du altid opdateret. Få adgang til opdateringer i realtid når som helst, direkte fra din konto.

Tilbagevendende betalinger

Ønsker du at oprette tilbagevendende betalinger for ting som skatter, regninger, investeringer eller realkreditlån? Xe gør det nemt for dig at oprette tilbagevendende betalinger.

Sammenlign os med din bank

Xe tilbyder konsekvent valutakurser, der slår bankerne, så du kan have flere penge i lommen. Med forudgående priser og ingen overraskelsesgebyrer overgår vi traditionelle banker.

Sammenlign priser

Sådan administrerer du overførsler af realkreditlån og lejemål med Xe

Opret konto

Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.

Øjeblikkelig tilbud

Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.

Send penge

Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.

Spor din overførsel

Spor din overførsel hvert trin på vejen. Aktivér notifikationer for at få opdateringer om din overførsel.

Gå aldrig glip af en forfaldsdato med planlagte overførsler

Der er ikke noget værre end at misse en forfaldsdato på en betaling. Med Xe kan du automatisere dine store pengeoverførsler, hvilket reducerer risikoen for at gå glip af en betaling og pådrage dig gebyrer og komplikationer ved forsinket betaling.

Tilmeld dig

Millioner af mennesker over hele verden har tillid til Xe

Opdag hvad Xe ellers kan gøre for dig

Nysgerrig på rækkevidden af vores ekspertise? Vores kunder stoler på os til alt fra daglige overførsler til større transaktioner. Udforsk vores mest populære transportmuligheder.

Lær mere

Ofte stillede spørgsmål om store pengeoverførsler