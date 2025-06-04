Administrer din ejendom i udlandet med Xe
Betal dit udenlandske realkreditlån eller inddriv husleje med hurtige og sikre overførsler, der forenkler din økonomiske styring.
Administrer dine realkredit- og huslejeoverførsler med lethed
Uanset om du betaler et internationalt realkreditlån eller administrerer huslejeoverførsler, gør vi globale pengeoverførsler nemme og stressfri. Drag fordel af pålidelige grænseoverskridende overførsler og ekspertsupport for en problemfri oplevelse.
Ekspertsupport til global overførsel døgnet rundt
Det burde være enkelt at veksle og overføre penge. Kontakt Xes overførselseksperter, hvis du har spørgsmål om store pengeoverførsler eller hvordan du kommer i gang med dine internationale realkredit- eller huslejeoverførsler.
Oplev Xe-fordelen
Bank-slående renter
Vi tilbyder konsekvent bank-slående renter, så du får mest muligt for dine penge. Sammenlign os med din bank og se forskellen.
Lave til ingen gebyrer
Vi opkræver mindre, så du sparer mere. Derudover viser vi altid alle gebyrer, før du bekræfter din overførsel, så du ved præcis, hvad du betaler for.
Lynhurtige overførsler
Vi gør det hurtigt og nemt at sende penge til udlandet. 90% af alle overførsler ankommer inden for få minutter, hvilket sikrer, at dine penge når frem til deres destination, når du har brug for dem.
30+ års ekspertise
Vores omdømme er bygget på tillid. Mere end 280 millioner mennesker bruger vores sikre tjenester til at behandle tusindvis af globale transaktioner hver dag.
Sporing i realtid
Med vores realtidssporing af overførsler er du altid opdateret. Få adgang til opdateringer i realtid når som helst, direkte fra din konto.
Tilbagevendende betalinger
Ønsker du at oprette tilbagevendende betalinger for ting som skatter, regninger, investeringer eller realkreditlån? Xe gør det nemt for dig at oprette tilbagevendende betalinger.
Sammenlign os med din bank
Xe tilbyder konsekvent valutakurser, der slår bankerne, så du kan have flere penge i lommen. Med forudgående priser og ingen overraskelsesgebyrer overgår vi traditionelle banker.
Sådan administrerer du overførsler af realkreditlån og lejemål med Xe
Opret konto
Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.
Øjeblikkelig tilbud
Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.
Send penge
Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.
Spor din overførsel
Spor din overførsel hvert trin på vejen. Aktivér notifikationer for at få opdateringer om din overførsel.
Gå aldrig glip af en forfaldsdato med planlagte overførsler
Der er ikke noget værre end at misse en forfaldsdato på en betaling. Med Xe kan du automatisere dine store pengeoverførsler, hvilket reducerer risikoen for at gå glip af en betaling og pådrage dig gebyrer og komplikationer ved forsinket betaling.
Millioner af mennesker over hele verden har tillid til Xe
Opdag hvad Xe ellers kan gøre for dig
Nysgerrig på rækkevidden af vores ekspertise? Vores kunder stoler på os til alt fra daglige overførsler til større transaktioner. Udforsk vores mest populære transportmuligheder.
Ofte stillede spørgsmål om store pengeoverførsler
Det er meget nemt at sende store mængder penge med Xe. Følg blot de 6 trin nedenfor.
Trin 1: Tilmeld dig gratis
Log ind på din Xe-konto, eller tilmeld dig gratis. Det tager kun et par minutter, alt du behøver er en e-mailadresse.
Trin 2: Få et tilbud
Fortæl os, hvilken valuta du ønsker at overføre, hvor mange penge du ønsker at sende, og destinationen.
Trin 3: Tilføj din modtager
Angiv modtagerens betalingsoplysninger (du skal bruge oplysninger som navn og adresse).
Trin 4: Bekræft din identitet
Ved nogle overførsler kan vi have brug for identifikationsdokumenter for at bekræfte din identitet og beskytte dine penge.
Trin 5: Bekræft dit tilbud
Bekræft og indsæt penge på din overførsel med en bankkonto, et kreditkort eller et betalingskort, og så er du færdig!
Trin 6: Spor din overførsel
Se hvor dine penge er, og hvornår de ankommer til modtageren. Få livechat, telefon- og e-mailsupport.
Hos Xe tilbyder vi flere måder at sende penge på.
Betalingsservice ACH (anbefales til store overførsler):
Betalingsservice, eller automatiseret clearinghouse (ACH), trækker penge direkte fra din bankkonto.
Bankoverførsel (anbefales til store overførsler):
Bankoverførsler flytter penge fra din bank til vores. Vi modtager normalt pengene inden for 24 timer.
Debet- eller kreditkort:
Kortbetalinger tager typisk mindre end 24 timer. Kortbetalinger har dog et mindre ekstra gebyr.
At starte en pengeoverførsel afslører typiske varigheder. Den forventede leveringstid kan variere afhængigt af valuta, destination og betalingsmetode. Spor overførsler ved hjælp af aktivitetsskærmen i Xe-appen eller -webstedet, og chat live med vores virtuelle assistent, Lexi, for at få hjælp.
Hurtigste betalingsmuligheder:
Overførsler starter, når vi har modtaget din betaling.
Kortbetalinger er de hurtigste og behandles næsten øjeblikkeligt. Vælg kortbetaling til hasteoverførsler.
Bankoverførsler, direkte debiteringer og ACH er lidt langsommere og tager op til 2 hverdage om at nå frem til os.
Leveringsfrister:
Når vi har modtaget din betaling, sender vi dig pengene. Det kan tage 1 til 3 hverdage, før overførsler når modtagerne, afhængigt af valuta og destination. Ved spørgsmål, chat med Lexi for at spore overførsler.
For at kunne foretage en pengeoverførsel med Xe skal du bruge dine bankoplysninger, modtagerens bankoplysninger, det beløb, du overfører, og den valuta, du ønsker at veksle til.
Når du har bekræftet oplysningerne, og din betaling er modtaget, starter overførslen.
Af hensyn til din sikkerhed har vi grænser for, hvor meget du kan sende i en enkelt onlineoverførsel.
Online overførselsgrænse pr. region:
Storbritannien og Europa (GBEU): £350.000 GBP eller tilsvarende i valuta
USA (US): 535.000 USD eller tilsvarende i valuta
Canada (CA): 560.000 CAD eller tilsvarende i valuta
Australien og New Zealand (AUNZ): eller tilsvarende valuta forsendelse
Den valgte betalingsmetode kan også afgøre, hvor meget du kan sende med os. Læs vores ofte stillede spørgsmål for mere information og se en liste over tilgængelige betalingsmetoder.
Kunder i Canada og USA, der betaler via bankoverførsel eller elektronisk overførsel:
Kunder i Canada skal sende 3000 CAD eller mere for at betale via bankoverførsel eller elektronisk overførsel
Kunder i USA skal sende 3000 USD eller mere for at betale via bankoverførsel eller bankoverførsel.
Hos Xe anvender vi de nyeste sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine penge og personlige oplysninger. Dette omfatter:
Kryptering:
Alle data, der transmitteres via vores platform, krypteres ved hjælp af SSL (Secure Socket Layer) teknologi.
Overholdelse af regler:
Vi er reguleret af finansielle myndigheder i flere jurisdiktioner, hvilket sikrer overholdelse af strenge sikkerhedsstandarder.
Tofaktorgodkendelse:
Vi tilbyder tofaktorgodkendelse (2FA) for at tilføje et ekstra lag af sikkerhed til din konto.
Forebyggelse af svindel:
Avancerede overvågningssystemer er på plads til at opdage og forhindre svigagtige aktiviteter.
Sikre betalingsmetoder:
Vi bruger kun sikre og pålidelige betalingsmetoder for at sikre dine penges sikkerhed under overførselsprocessen.
Hvis du sender mere end 50.000 USD om året (eller tilsvarende i lokal valuta), er du berettiget til denne service.
Her er blot et par ting, som teamet kan hjælpe dig med:
• Hjælp med opsætning af store overførsler
• Opsætning af en forwardordre for at fastlåse den aktuelle forsendelsestakst i op til 24 måneder
• Oprettelse af markedsordrer, der gør det muligt at sende penge, når en målkurs er nået
• Oprettelse af en regelmæssig betaling for at foretage regelmæssige, automatiserede overførsler med faste satser, ligesom dine sædvanlige direkte debiteringer
Hvis du gerne vil tale med et medlem af vores team, kan du ringe til os på nedenstående oplysninger: Storbritannien (GB): +441753441800 (kl. 8-18 GMT)
Europa (EU): +441753441800 (8.00-18.00 GMT)
New Zealand (NZ): +6499054625 (9.00-19.00 NZT)
Australien (AU): +61280745279 (9.00-19.00 NZT)
USA (USA): +17372557830 (kl. 7-17 PT)
Canada (CA): +16474753660 (7.00-17.00 PT)