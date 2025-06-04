Send penge til familien
Familie er alt, og det forstår vi. Send penge til dine kære i udlandet med overførsler, der er hurtige, sikre og pålidelige – fordi deres lykke og din ro i sindet betyder mest.
Sammenlign priser og opdag besparelserne
Vi gør det nemt, sikkert og hurtigt at sende penge til familie i udlandet. Og med vores bank-slående renter og lave gebyrer kan du nyde ro i sindet, da dine kære får mest muligt ud af hver overførsel.
Ekspertsupport til global overførsel døgnet rundt
Vi mener, at det skal være enkelt og sikkert at overføre penge for at forsørge din familie. Hvis du har spørgsmål om din overførsel eller har brug for hjælp til at komme i gang, er vores overførselseksperter her for dig når som helst.
Oplev Xe-fordelen
Bank-slående renter
Vi tilbyder konsekvent bank-slående renter, så du får mest muligt for dine penge. Sammenlign os med din bank og se forskellen.
Lave til ingen gebyrer
Vi opkræver mindre, så du sparer mere. Derudover viser vi altid alle gebyrer, før du bekræfter din overførsel, så du ved præcis, hvad du betaler for.
Lynhurtige overførsler
Vi gør det hurtigt og nemt at sende penge til udlandet. 90% af alle overførsler ankommer inden for få minutter, hvilket sikrer, at dine penge når frem til deres destination, når du har brug for dem.
30+ års ekspertise
Vores omdømme er bygget på tillid. Mere end 280 millioner mennesker bruger vores sikre tjenester til at behandle tusindvis af globale transaktioner hver dag.
Sporing i realtid
Med vores realtidssporing af overførsler er du altid opdateret. Få adgang til opdateringer i realtid når som helst, direkte fra din konto.
Tilbagevendende betalinger
Ønsker du at oprette tilbagevendende betalinger for ting som skatter, regninger, investeringer eller realkreditlån? Xe gør det nemt for dig at oprette tilbagevendende betalinger.
Send med tillid
Som en del af Euronet Worldwide-familien stolede vores kunder sidste år på os til sikker behandling af internationale pengeoverførsler til en værdi af over 115 milliarder dollars. Med gode priser og lave gebyrer gør vi det nemt at sende penge til udlandet.
Automatiser overførsler til rettidige betalinger
Ved at automatisere dine store pengeoverførsler kan du og dine kære bedre administrere budgetter og dermed skabe mere sammenhæng i dit og din modtagers liv. Med Xe kan du nemt administrere disse tilbagevendende betalinger.
Redefinering af internationale pengeoverførsler
I over 30 år har Xe overlistet banker ved at gøre internationale overførsler hurtigere, nemmere og mere overkommelige. Mens bankerne forsøger at indhente det forsømte, har vi mestret kunsten at lave globale betalinger. Ikke underligt at 280 millioner mennesker stoler på os til at dække alle deres globale pengebehov.
Sådan sender du penge til dine kære i udlandet med Xe
Opret konto
Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.
Øjeblikkelig tilbud
Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.
Send penge
Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.
Spor din overførsel
Spor din overførsel hvert trin på vejen. Aktivér notifikationer for at få opdateringer om din overførsel.
Millioner af mennesker over hele verden har tillid til Xe
Opdag hvad Xe ellers kan gøre for dig
Nysgerrig på rækkevidden af vores ekspertise? Vores kunder stoler på os til alt fra daglige overførsler til større transaktioner. Udforsk vores mest populære transportmuligheder.
Ofte stillede spørgsmål om store pengeoverførsler
Det er meget nemt at sende store mængder penge med Xe. Følg blot de 6 trin nedenfor.
Trin 1: Tilmeld dig gratis
Log ind på din Xe-konto, eller tilmeld dig gratis. Det tager kun et par minutter, alt du behøver er en e-mailadresse.
Trin 2: Få et tilbud
Fortæl os, hvilken valuta du ønsker at overføre, hvor mange penge du ønsker at sende, og destinationen.
Trin 3: Tilføj din modtager
Angiv modtagerens betalingsoplysninger (du skal bruge oplysninger som navn og adresse).
Trin 4: Bekræft din identitet
Ved nogle overførsler kan vi have brug for identifikationsdokumenter for at bekræfte din identitet og beskytte dine penge.
Trin 5: Bekræft dit tilbud
Bekræft og indsæt penge på din overførsel med en bankkonto, et kreditkort eller et betalingskort, og så er du færdig!
Trin 6: Spor din overførsel
Se hvor dine penge er, og hvornår de ankommer til modtageren. Få livechat, telefon- og e-mailsupport.
Hos Xe tilbyder vi flere måder at sende penge på.
Betalingsservice ACH (anbefales til store overførsler):
Betalingsservice, eller automatiseret clearinghouse (ACH), trækker penge direkte fra din bankkonto.
Bankoverførsel (anbefales til store overførsler):
Bankoverførsler flytter penge fra din bank til vores. Vi modtager normalt pengene inden for 24 timer.
Debet- eller kreditkort:
Kortbetalinger tager typisk mindre end 24 timer. Kortbetalinger har dog et mindre ekstra gebyr.
At starte en pengeoverførsel afslører typiske varigheder. Den forventede leveringstid kan variere afhængigt af valuta, destination og betalingsmetode. Spor overførsler ved hjælp af aktivitetsskærmen i Xe-appen eller -webstedet, og chat live med vores virtuelle assistent, Lexi, for at få hjælp.
Hurtigste betalingsmuligheder:
Overførsler starter, når vi har modtaget din betaling.
Kortbetalinger er de hurtigste og behandles næsten øjeblikkeligt. Vælg kortbetaling til hasteoverførsler.
Bankoverførsler, direkte debiteringer og ACH er lidt langsommere og tager op til 2 hverdage om at nå frem til os.
Leveringsfrister:
Når vi har modtaget din betaling, sender vi dig pengene. Det kan tage 1 til 3 hverdage, før overførsler når modtagerne, afhængigt af valuta og destination. Ved spørgsmål, chat med Lexi for at spore overførsler.
For at kunne foretage en pengeoverførsel med Xe skal du bruge dine bankoplysninger, modtagerens bankoplysninger, det beløb, du overfører, og den valuta, du ønsker at veksle til.
Når du har bekræftet oplysningerne, og din betaling er modtaget, starter overførslen.
Af hensyn til din sikkerhed har vi grænser for, hvor meget du kan sende i en enkelt onlineoverførsel.
Online overførselsgrænse pr. region:
Storbritannien og Europa (GBEU): £350.000 GBP eller tilsvarende i valuta
USA (US): 535.000 USD eller tilsvarende i valuta
Canada (CA): 560.000 CAD eller tilsvarende i valuta
Australien og New Zealand (AUNZ): eller tilsvarende valuta forsendelse
Den valgte betalingsmetode kan også afgøre, hvor meget du kan sende med os. Læs vores ofte stillede spørgsmål for mere information og se en liste over tilgængelige betalingsmetoder.
Kunder i Canada og USA, der betaler via bankoverførsel eller elektronisk overførsel:
Kunder i Canada skal sende 3000 CAD eller mere for at betale via bankoverførsel eller elektronisk overførsel
Kunder i USA skal sende 3000 USD eller mere for at betale via bankoverførsel eller bankoverførsel.
Hos Xe anvender vi de nyeste sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine penge og personlige oplysninger. Dette omfatter:
Kryptering:
Alle data, der transmitteres via vores platform, krypteres ved hjælp af SSL (Secure Socket Layer) teknologi.
Overholdelse af regler:
Vi er reguleret af finansielle myndigheder i flere jurisdiktioner, hvilket sikrer overholdelse af strenge sikkerhedsstandarder.
Tofaktorgodkendelse:
Vi tilbyder tofaktorgodkendelse (2FA) for at tilføje et ekstra lag af sikkerhed til din konto.
Forebyggelse af svindel:
Avancerede overvågningssystemer er på plads til at opdage og forhindre svigagtige aktiviteter.
Sikre betalingsmetoder:
Vi bruger kun sikre og pålidelige betalingsmetoder for at sikre dine penges sikkerhed under overførselsprocessen.
Hvis du sender mere end 50.000 USD om året (eller tilsvarende i lokal valuta), er du berettiget til denne service.
Her er blot et par ting, som teamet kan hjælpe dig med:
• Hjælp med opsætning af store overførsler
• Opsætning af en forwardordre for at fastlåse den aktuelle forsendelsestakst i op til 24 måneder
• Oprettelse af markedsordrer, der gør det muligt at sende penge, når en målkurs er nået
• Oprettelse af en regelmæssig betaling for at foretage regelmæssige, automatiserede overførsler med faste satser, ligesom dine sædvanlige direkte debiteringer
Hvis du gerne vil tale med et medlem af vores team, kan du ringe til os på nedenstående oplysninger: Storbritannien (GB): +441753441800 (kl. 8-18 GMT)
Europa (EU): +441753441800 (8.00-18.00 GMT)
New Zealand (NZ): +6499054625 (9.00-19.00 NZT)
Australien (AU): +61280745279 (9.00-19.00 NZT)
USA (USA): +17372557830 (kl. 7-17 PT)
Canada (CA): +16474753660 (7.00-17.00 PT)