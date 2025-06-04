Send penge til familien

Familie er alt, og det forstår vi. Send penge til dine kære i udlandet med overførsler, der er hurtige, sikre og pålidelige – fordi deres lykke og din ro i sindet betyder mest.

Se hvor nemt det er
Save more, transfer more

Sammenlign priser og opdag besparelserne

Vi gør det nemt, sikkert og hurtigt at sende penge til familie i udlandet. Og med vores bank-slående renter og lave gebyrer kan du nyde ro i sindet, da dine kære får mest muligt ud af hver overførsel.

Sammenlign priser Begynd at spare på overførsler
We’re here to help

Ekspertsupport til global overførsel døgnet rundt

Vi mener, at det skal være enkelt og sikkert at overføre penge for at forsørge din familie. Hvis du har spørgsmål om din overførsel eller har brug for hjælp til at komme i gang, er vores overførselseksperter her for dig når som helst.

Ring til os: +1 (800) 772-7779

Oplev Xe-fordelen

Maximize your money with Xe

Bank-slående renter

Vi tilbyder konsekvent bank-slående renter, så du får mest muligt for dine penge. Sammenlign os med din bank og se forskellen.

What you see is what you get

Lave til ingen gebyrer

Vi opkræver mindre, så du sparer mere. Derudover viser vi altid alle gebyrer, før du bekræfter din overførsel, så du ved præcis, hvad du betaler for.

90% of transfers arrive in minutes.

Lynhurtige overførsler

Vi gør det hurtigt og nemt at sende penge til udlandet. 90% af alle overførsler ankommer inden for få minutter, hvilket sikrer, at dine penge når frem til deres destination, når du har brug for dem.

Trusted & Secure

30+ års ekspertise

Vores omdømme er bygget på tillid. Mere end 280 millioner mennesker bruger vores sikre tjenester til at behandle tusindvis af globale transaktioner hver dag.

Track every step of the way

Sporing i realtid

Med vores realtidssporing af overførsler er du altid opdateret. Få adgang til opdateringer i realtid når som helst, direkte fra din konto.

Set it and forget it

Tilbagevendende betalinger

Ønsker du at oprette tilbagevendende betalinger for ting som skatter, regninger, investeringer eller realkreditlån? Xe gør det nemt for dig at oprette tilbagevendende betalinger.

Send med tillid

Som en del af Euronet Worldwide-familien stolede vores kunder sidste år på os til sikker behandling af internationale pengeoverførsler til en værdi af over 115 milliarder dollars. Med gode priser og lave gebyrer gør vi det nemt at sende penge til udlandet.

Kom i gang
Money there when you need

Automatiser overførsler til rettidige betalinger

Ved at automatisere dine store pengeoverførsler kan du og dine kære bedre administrere budgetter og dermed skabe mere sammenhæng i dit og din modtagers liv. Med Xe kan du nemt administrere disse tilbagevendende betalinger.

Flyt dine penge i dag
Your bank doesn’t want you to know about us

Redefinering af internationale pengeoverførsler

I over 30 år har Xe overlistet banker ved at gøre internationale overførsler hurtigere, nemmere og mere overkommelige. Mens bankerne forsøger at indhente det forsømte, har vi mestret kunsten at lave globale betalinger. Ikke underligt at 280 millioner mennesker stoler på os til at dække alle deres globale pengebehov.

Start din Xe-rejse

Sådan sender du penge til dine kære i udlandet med Xe

Create account

Opret konto

Det tager kun et par minutter. Alt vi behøver er din e-mailadresse og nogle yderligere oplysninger.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Øjeblikkelig tilbud

Modtag en live bankoverførselskurs for din valgte valuta.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Send penge

Tilføj alle nødvendige detaljer, og arranger overførslen. Når vi har fået pengene, klarer vi resten.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Spor din overførsel

Spor din overførsel hvert trin på vejen. Aktivér notifikationer for at få opdateringer om din overførsel.

Millioner af mennesker over hele verden har tillid til Xe

More ways Xe can help you

Opdag hvad Xe ellers kan gøre for dig

Nysgerrig på rækkevidden af vores ekspertise? Vores kunder stoler på os til alt fra daglige overførsler til større transaktioner. Udforsk vores mest populære transportmuligheder.

Lær mere

Ofte stillede spørgsmål om store pengeoverførsler