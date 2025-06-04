RUB - Russisk rubel
Russisk rubel er valutaen for Rusland. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Russisk rubel vekselkurs er RUB til USD kursen. Valutakoden for Rubler er RUB, og valutasymbolet er ₽. Nedenfor finder du Russisk rubel kurser og en valutaomregner.
Rubelen har været valutaen i Rusland i cirka 500 år; den har været brugt i forskellige lande gennem sin historie. Der har været forskellige versioner af rubelen på grund af de forskellige ændringer i valutaens værdi.
|År
|Beskrivelse af Rubelen
|Første rubel
|1500-tallet-1921
|
|Anden rubel
|1921-1922
|
|Tredje rubel
|1923-1924
|
|Fjerde rubel
|1924-1947
|
|Femte rubel
|1947-1961
|
|Sjette rubel
|1961-1997
|
|Syvende rubel
|1998-nu
|
Russisk rubel statistik
|Navn
|Russisk rubel
|Symbol
|₽
|Underenhed
|1/100 = kopek
|Underenhedssymbol
|к.
|Top RUB konvertering
|RUB til USD
|Top RUB diagram
|RUB til USD diagram
Russisk rubel profil
|Mønter
|Ofte brugt: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Sjældent brugt: к.1, к.5, ₽10
|Sedler
|Ofte brugt: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Sjældent brugt: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
|Centralbank
|Bank of Russia
|Brugere
Rusland, Tadsjikistan
