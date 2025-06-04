  1. Hjem
rub
RUB - Russisk rubel

Russisk rubel er valutaen for Rusland. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Russisk rubel vekselkurs er RUB til USD kursen. Valutakoden for Rubler er RUB, og valutasymbolet er ₽. Nedenfor finder du Russisk rubel kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

rub
RUBRussisk rubel

Rubelen har været valutaen i Rusland i cirka 500 år; den har været brugt i forskellige lande gennem sin historie. Der har været forskellige versioner af rubelen på grund af de forskellige ændringer i valutaens værdi.

År Beskrivelse af Rubelen
Første rubel 1500-tallet-1921
  • Rubelen forblev den officielle valuta i Rusland indtil 1921, hvor den dramatisk faldt i værdi
  • I 1710 fik rubelen sin første underopdeling, kopeker, med 100 kopeker der udgør én rubel
  • Brugte en bimetallisk standard af guld og sølv
  • I 1885 blev en ny standard vedtaget, og rubelen blev knyttet til den franske franc med en kurs på 1 rubel til 4 franc
Anden rubel 1921-1922
  • En redenominering blev fastsat til en kurs på 1 ny til 10.000 gamle rubler
  • Chervonets blev også brugt fra 1922
Tredje rubel 1923-1924
  • Sovjetunionen udstedte en redenominering til en kurs på 1 ny til 100 gamle rubler
Fjerde rubel 1924-1947
  • Kendt som guld rubel, blev den fjerde version udstedt til en kurs på 50.000 gamle til 1 ny rubel
Femte rubel 1947-1961
  • Efter Anden Verdenskrig blev en anden redenominering fastsat til en kurs på 10 gamle til 1 ny rubel
Sjette rubel 1961-1997
  • Baseret på reformen fra 1947 blev en anden redenominering fastsat
  • Efter Sovjetunionens sammenbrud fortsatte Rusland med at bruge rubelen og udskiftede gamle sedler
Syvende rubel 1998-nu
  • I 1998 blev en anden redenominering fastsat til en kurs på 1 ny til 1.000 gamle rubler
  • Det år, seks måneder efter den russiske finanskrise, mistede RUB 70% af sin værdi i forhold til den amerikanske dollar
  • I 2010 besluttede Rusland og Kina at bruge deres nationale valutaer til fælles handel

Russisk rubel statistik

NavnRussisk rubel
Symbol
Underenhed1/100 = kopek
Underenhedssymbolк.
Top RUB konverteringRUB til USD
Top RUB diagramRUB til USD diagram

Russisk rubel profil

MønterOfte brugt: к.10, к.50, ₽1, ₽2, ₽5
Sjældent brugt: к.1, к.5, ₽10
SedlerOfte brugt: ₽50, ₽100, ₽500, ₽1000, ₽5000
Sjældent brugt: ₽10, ₽5, ₽200, ₽2000
CentralbankBank of Russia
Brugere
Rusland, Tadsjikistan

