RUB - Russisk rubel

Rubelen har været valutaen i Rusland i cirka 500 år; den har været brugt i forskellige lande gennem sin historie. Der har været forskellige versioner af rubelen på grund af de forskellige ændringer i valutaens værdi.

År Beskrivelse af Rubelen

Første rubel 1500-tallet-1921 Rubelen forblev den officielle valuta i Rusland indtil 1921, hvor den dramatisk faldt i værdi

I 1710 fik rubelen sin første underopdeling, kopeker, med 100 kopeker der udgør én rubel

Brugte en bimetallisk standard af guld og sølv

I 1885 blev en ny standard vedtaget, og rubelen blev knyttet til den franske franc med en kurs på 1 rubel til 4 franc

Anden rubel 1921-1922 En redenominering blev fastsat til en kurs på 1 ny til 10.000 gamle rubler

Chervonets blev også brugt fra 1922

Tredje rubel 1923-1924 Sovjetunionen udstedte en redenominering til en kurs på 1 ny til 100 gamle rubler

Fjerde rubel 1924-1947 Kendt som guld rubel, blev den fjerde version udstedt til en kurs på 50.000 gamle til 1 ny rubel

Femte rubel 1947-1961 Efter Anden Verdenskrig blev en anden redenominering fastsat til en kurs på 10 gamle til 1 ny rubel

Sjette rubel 1961-1997 Baseret på reformen fra 1947 blev en anden redenominering fastsat

Efter Sovjetunionens sammenbrud fortsatte Rusland med at bruge rubelen og udskiftede gamle sedler