KPW - Nordkoreansk won
Nordkoreansk won er valutaen for Korea (Nord). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Nordkoreansk won vekselkurs er KPW til USD kursen. Valutakoden for Won er KPW, og valutasymbolet er ₩. Nedenfor finder du Nordkoreansk won kurser og en valutaomregner.
Nordkoreansk won statistik
|Navn
|Nordkoreansk won
|Symbol
|₩
|Underenhed
|1/100 = Chon
|Underenhedssymbol
|Chon
|Top KPW konvertering
|KPW til USD
|Top KPW diagram
|KPW til USD diagram
Nordkoreansk won profil
|Mønter
|Ofte brugt: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
|Sedler
|Ofte brugt: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
|Brugere
Korea (Nord)
Korea (Nord)
Hvorfor er du interesseret i KPW?
