KPW - Nordkoreansk won

Nordkoreansk won er valutaen for Korea (Nord). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Nordkoreansk won vekselkurs er KPW til USD kursen. Valutakoden for Won er KPW , og valutasymbolet er ₩. Nedenfor finder du Nordkoreansk won kurser og en valutaomregner.