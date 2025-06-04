  1. Hjem
KPW - Nordkoreansk won

Nordkoreansk won er valutaen for Korea (Nord). Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Nordkoreansk won vekselkurs er KPW til USD kursen. Valutakoden for Won er KPW, og valutasymbolet er ₩. Nedenfor finder du Nordkoreansk won kurser og en valutaomregner.

Nordkoreansk won statistik

NavnNordkoreansk won
Symbol
Underenhed1/100 = Chon
UnderenhedssymbolChon
Top KPW konverteringKPW til USD
Top KPW diagramKPW til USD diagram

Nordkoreansk won profil

MønterOfte brugt: Chon1, Chon5, Chon10, Chon50, ₩1
SedlerOfte brugt: ₩5, ₩10, ₩50, ₩100, ₩200, ₩500, ₩1000, ₩2000, ₩5000
Brugere
Korea (Nord)

