IRR - Iransk rial

Iransk rial er valutaen for Iran. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Iransk rial vekselkurs er IRR til USD kursen. Valutakoden for Rials er IRR, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finder du Iransk rial kurser og en valutaomregner.

Iransk rial statistik

NavnIransk rial
Symbol
Underenhed1/100 = Dinar
UnderenhedssymbolDinar
Top IRR konverteringIRR til USD
Top IRR diagramIRR til USD diagram

Iransk rial profil

MønterOfte brugt: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
SedlerOfte brugt: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
CentralbankCentralbanken for Den Islamiske Republik Iran
Brugere
Iran

