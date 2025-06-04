IRR - Iransk rial
Iransk rial er valutaen for Iran. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Iransk rial vekselkurs er IRR til USD kursen. Valutakoden for Rials er IRR, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finder du Iransk rial kurser og en valutaomregner.
Iransk rial statistik
|Navn
|Iransk rial
|Symbol
|﷼
|Underenhed
|1/100 = Dinar
|Underenhedssymbol
|Dinar
|Top IRR konvertering
|IRR til USD
|Top IRR diagram
|IRR til USD diagram
Iransk rial profil
|Mønter
|Ofte brugt: ﷼50, ﷼100, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Sedler
|Ofte brugt: ﷼100, ﷼200, ﷼500, ﷼1000, ﷼2000, ﷼5000, ﷼10000, ﷼20000, ﷼50000, ﷼100000
|Centralbank
|Centralbanken for Den Islamiske Republik Iran
|Brugere
Iran
Iran
Hvorfor er du interesseret i IRR?
Jeg vil...Abonnere på IRR e-mailopdateringerFå IRR kurser på min telefonFå en IRR valutadata-API til min virksomhed