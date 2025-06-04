CUP - Cubansk peso
Cubansk peso er valutaen for Cuba. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Cubansk peso vekselkurs er CUP til USD kursen. Valutakoden for Pesos er CUP, og valutasymbolet er ₱. Nedenfor finder du Cubansk peso kurser og en valutaomregner.
Cubansk peso statistik
|Navn
|Cubansk peso
|Symbol
|₱
|Underenhed
|1/100 = Centavo
|Underenhedssymbol
|¢
|Top CUP konvertering
|CUP til USD
|Top CUP diagram
|CUP til USD diagram
Cubansk peso profil
|Mønter
|Ofte brugt: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
|Sedler
|Ofte brugt: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
|Centralbank
|Centralbank i Cuba
|Brugere
Cuba
Cuba
