  1. Hjem
  2. Valutaencyklopædi
  3. CUP

cup
CUP - Cubansk peso

Cubansk peso er valutaen for Cuba. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Cubansk peso vekselkurs er CUP til USD kursen. Valutakoden for Pesos er CUP, og valutasymbolet er ₱. Nedenfor finder du Cubansk peso kurser og en valutaomregner.

Vælg en valuta

cup
CUPCubansk peso

Cubansk peso statistik

NavnCubansk peso
Symbol
Underenhed1/100 = Centavo
Underenhedssymbol¢
Top CUP konverteringCUP til USD
Top CUP diagramCUP til USD diagram

Cubansk peso profil

MønterOfte brugt: ¢1, ¢2, ¢5, ¢20, ₱1, ₱3
SedlerOfte brugt: ₱1, ₱3, ₱5, ₱10, ₱20, ₱50, ₱100
CentralbankCentralbank i Cuba
Brugere
Cuba

Hvorfor er du interesseret i CUP?

Jeg vil...

Abonnere på CUP e-mailopdateringerFå CUP kurser på min telefonFå en CUP valutadata-API til min virksomhed

Live valutakurser

ValutaKursÆndring
EUR / USD1.17716
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.539
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789555
USD / CAD1.36658
EUR / JPY184.272
AUD / USD0.670827

Centralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%