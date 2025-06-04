CUC - Cubansk konvertibel peso
Cubansk konvertibel peso er valutaen for Cuba. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Cubansk konvertibel peso vekselkurs er CUC til USD kursen. Valutakoden for Konvertible Pesos er CUC, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Cubansk konvertibel peso kurser og en valutaomregner.
Advarsel: Fra den 14. november 2004 er al veksel mellem CUC og USD underlagt en 10% cubansk skat oveni alle vekselkurser.
Fra den 14. marts 2011 er eksport undtaget fra den 10% cubanske skat.
Cubansk konvertibel peso statistik
|Navn
|Cubansk konvertibel peso
|Symbol
|CUC$
|Underenhed
|1/100 = Centavo Convertible
|Underenhedssymbol
|¢
|Top CUC konvertering
|CUC til USD
|Top CUC diagram
|CUC til USD diagram
Cubansk konvertibel peso profil
|Kælenavne
|Chavito
|Mønter
|Ofte brugt: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
|Sedler
|Ofte brugt: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
|Centralbank
|Centralbank i Cuba
|Brugere
Cuba
Cuba
Hvorfor er du interesseret i CUC?
Jeg vil...Abonnere på CUC e-mailopdateringerFå CUC kurser på min telefonFå en CUC valutadata-API til min virksomhed