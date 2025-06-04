CUC - Cubansk konvertibel peso

Cubansk konvertibel peso er valutaen for Cuba. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Cubansk konvertibel peso vekselkurs er CUC til USD kursen. Valutakoden for Konvertible Pesos er CUC , og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Cubansk konvertibel peso kurser og en valutaomregner.

Advarsel: Fra den 14. november 2004 er al veksel mellem CUC og USD underlagt en 10% cubansk skat oveni alle vekselkurser.

Fra den 14. marts 2011 er eksport undtaget fra den 10% cubanske skat.