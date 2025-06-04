  1. Hjem
CUC - Cubansk konvertibel peso

Cubansk konvertibel peso er valutaen for Cuba. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Cubansk konvertibel peso vekselkurs er CUC til USD kursen. Valutakoden for Konvertible Pesos er CUC, og valutasymbolet er $. Nedenfor finder du Cubansk konvertibel peso kurser og en valutaomregner.

Advarsel: Fra den 14. november 2004 er al veksel mellem CUC og USD underlagt en 10% cubansk skat oveni alle vekselkurser.
Fra den 14. marts 2011 er eksport undtaget fra den 10% cubanske skat.

Cubansk konvertibel peso statistik

NavnCubansk konvertibel peso
SymbolCUC$
Underenhed1/100 = Centavo Convertible
Underenhedssymbol¢
Top CUC konverteringCUC til USD
Top CUC diagramCUC til USD diagram

Cubansk konvertibel peso profil

KælenavneChavito
MønterOfte brugt: ¢1, ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, CUC$1
SedlerOfte brugt: CUC$1, CUC$3, CUC$5, CUC$10, CUC$50, CUC$100
CentralbankCentralbank i Cuba
Brugere
Cuba

