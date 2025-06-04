BYR - Hviderussisk rubel

Hviderussisk rubel er valutaen for Hviderusland. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Hviderussisk rubel vekselkurs er BYR til USD kursen. Valutakoden for Rubler er BYR , og valutasymbolet er Br. Nedenfor finder du Hviderussisk rubel kurser og en valutaomregner.

Bemærk: Den 1. juli 2016 erstattede den nye hviderussiske rubel (BYN) den hviderussiske rubel (BYR) i et forhold på 1:10.000.