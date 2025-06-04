BYR - Hviderussisk rubel
Hviderussisk rubel er valutaen for Hviderusland. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Hviderussisk rubel vekselkurs er BYR til USD kursen. Valutakoden for Rubler er BYR, og valutasymbolet er Br. Nedenfor finder du Hviderussisk rubel kurser og en valutaomregner.
Bemærk: Den 1. juli 2016 erstattede den nye hviderussiske rubel (BYN) den hviderussiske rubel (BYR) i et forhold på 1:10.000.
Hviderussisk rubel statistik
|Navn
|Hviderussisk rubel
|Symbol
|p.
|Underenhed
|1/100 = Kapeyka
|Underenhedssymbol
|Kapeyka
|Top BYR konvertering
|BYR til USD
|Top BYR diagram
|BYR til USD diagram
Hviderussisk rubel profil
|Sedler
|Ofte brugt: p.1, p.5, p.10, p.20, p.50, p.100, p.500, p.1000, p.5000, p.10000, p.20000, p.50000, p.10000
|Centralbank
|Nationalbanken for Republikken Hviderusland
|Brugere
Hviderusland
Hviderusland
Hvorfor er du interesseret i BYR?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverførsel til USASende en billig pengeoverførsel til StorbritannienSende en billig pengeoverførsel til CanadaSende en billig pengeoverførsel til AustralienSende en billig pengeoverførsel til New ZealandAbonnere på BYR e-mailopdateringerFå BYR kurser på min telefonFå en BYR valutadata-API til min virksomhed