byn
BYN - Hviderussisk rubel

Hviderussisk rubel er valutaen for Hviderusland. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Hviderussisk rubel vekselkurs er BYN til USD kursen. Valutakoden for Rubler er BYN, og valutasymbolet er Br. Nedenfor finder du Hviderussisk rubel kurser og en valutaomregner.

Bemærk: Den 1. juli 2016 erstattede den nye hviderussiske rubel (BYN) den hviderussiske rubel (BYR) i et forhold på 1:10.000.

byn
BYNHviderussisk rubel

Hviderussisk rubel statistik

NavnHviderussisk rubel
SymbolBr
Underenhed1/100 = Kapeyka
UnderenhedssymbolKapeyka
Top BYN konverteringBYN til USD
Top BYN diagramBYN til USD diagram

Hviderussisk rubel profil

SedlerOfte brugt: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
CentralbankNationalbanken for Republikken Hviderusland
Brugere
Hviderusland

