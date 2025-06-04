BYN - Hviderussisk rubel
Hviderussisk rubel er valutaen for Hviderusland. Vores valutarangeringer viser, at den mest populære Hviderussisk rubel vekselkurs er BYN til USD kursen. Valutakoden for Rubler er BYN, og valutasymbolet er Br. Nedenfor finder du Hviderussisk rubel kurser og en valutaomregner.
Bemærk: Den 1. juli 2016 erstattede den nye hviderussiske rubel (BYN) den hviderussiske rubel (BYR) i et forhold på 1:10.000.
Hviderussisk rubel statistik
|Navn
|Hviderussisk rubel
|Symbol
|Br
|Underenhed
|1/100 = Kapeyka
|Underenhedssymbol
|Kapeyka
|Top BYN konvertering
|BYN til USD
|Top BYN diagram
|BYN til USD diagram
Hviderussisk rubel profil
|Sedler
|Ofte brugt: Br1, Br5, Br10, Br20, Br50, Br100, Br500, Br1000, Br5000, Br10000, Br20000, Br50000, Br100000
|Centralbank
|Nationalbanken for Republikken Hviderusland
|Brugere
Hviderusland
Hviderusland
