Den valutakurs, der tilbydes af Mizuho Bank til konvertering af Japansk yen (JPY) til Kinesisk yuan renminbi (CNY), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Kinesisk yuan renminbi end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Mizuho Banks pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.