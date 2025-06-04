Den valutakurs, der tilbydes af Mediobanca Premier til konvertering af Euro (EUR) til Amerikansk dollar (USD), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Amerikansk dollar end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Mediobanca Premiers pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.