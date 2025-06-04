Den valutakurs, der tilbydes af MagNet Bank til konvertering af Ungarsk forint (HUF) til Britisk pund (GBP), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Britisk pund end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan MagNet Banks pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.