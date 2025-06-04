Den valutakurs, der tilbydes af LLB til konvertering af Schweizisk franc (CHF) til Canadisk dollar (CAD), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Canadisk dollar end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan LLBs pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.