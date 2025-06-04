Den valutakurs, der tilbydes af LGT Bank til konvertering af Schweizisk franc (CHF) til Kinesisk yuan renminbi (CNY), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Kinesisk yuan renminbi end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan LGT Banks pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.