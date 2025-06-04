Sammenlign valutakursen Laurentian Bank CAD med JPY
Overvejer du at bruge Laurentian Bank til din overførsel fra CAD til JPY? Sammenlign Laurentian Bank valutakurser og gebyrer for at finde dine potentielle besparelser med Xe.
Tal med en valutaekspert i dag. Vi kan slå konkurrenternes kurser.
|Udbyder
|Vekselkurs
|Overførselsgebyr
|Modtageren får
109.963000
|$0
¥109,963.00Send nu
Vi har ikke Laurentian Bank kurser for dette valutapar endnu, men du kan stadig sammenligne et tilbud fra Laurentian Bank med Xe's live-kurs for at se potentielle besparelser. Tjek igen snart, vi udvider altid vores data for at give dig flere kurser.
Om Laurentian
Laurentian Bank of Canada (Laurentian) grundlagt i 1846 og med hovedkontor i Montréal, er Laurentian Bank en mellemstor institution, der fokuserer på detail- og erhvervsbank. Den tilbyder lønkonto og opsparing, realkreditlån, personlige og erhvervslån, udstyrsfinansiering og rådgivningstjenester. Primært koncentreret i Quebec med udvalgte nationale nicher, kombinerer Laurentian filial- og rådgivningssupport med digitale platforme, der betjener husholdninger, iværksættere og mellemstore kunder.
Hvor hurtig er en overførsel Laurentian Bank CAD til JPY ?
Leveringstider for internationale overførsler med Laurentian Bank fra Canada til Japan varierer afhængigt af betalingsmetoden og transaktionstidspunktet. Typisk tager internationale bankoverførsler 1 til 5 hverdage. Faktorer som helligdage og sikkerhedskontroller kan også påvirke leveringen. Tjek Laurentian 's deadlines for at undgå forsinkelser.
Hvad er gebyrerne for overførsel Laurentian Bank til ?
Laurentian Bank Omkostninger ved internationale pengeoverførsler fra CAD til JPY afhænger af faktorer som f.eks. overførselsbeløbet. Normalt kommer større overførsler med lavere gebyrer og bedre valutakurser. Tjek sammenligningstabellen for at sammenligne Laurentian Bank -gebyrer med Xe.
Ofte stillede spørgsmål
Den valutakurs, der tilbydes af Laurentian Bank til konvertering af Canadisk dollar (CAD) til Japansk yen (JPY), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Japansk yen end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Laurentian Banks pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.
Laurentian Bank kan opkræve et fast overførselsgebyr, et procentbaseret gebyr eller begge dele, afhængigt af din overførselsmetode og destination. Disse gebyrer – sammen med valutakursen – påvirker, hvor meget din modtager modtager. Vores værktøj opdeler det, så du kan sammenligne den samlede pris med andre muligheder som Xe.
Overførsler fra Canadisk dollar til Japansk yen med Laurentian Bank tager typisk 1 til 5 hverdage. Tidspunktet afhænger af deadlines, helligdage, destinationslandet og den modtagende banks behandlingstider. Xe tilbyder levering samme dag for de fleste overførsler.
Laurentian Bank kan have daglige eller pr. overførselsgrænser for internationale overførsler. Du skal muligvis også besøge en filial for større beløb. Xe understøtter højere online sendegrænser, hvilket giver fleksibilitet og bekvemmelighed ved overførsel af større beløb internationalt.
Mange udbydere, herunder Laurentian Bank, opdaterer muligvis deres valutakurser baseret på markedsforholdene. Kurserne kan dog fastsættes én gang dagligt eller justeres sjældnere end dem fra dedikerede valutavekslingstjenester. Xe opdaterer priser live, hvilket giver dig større kontrol over, hvornår du skal sende.