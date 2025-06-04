Den valutakurs, der tilbydes af Kiwibank til konvertering af Newzealandsk dollar (NZD) til Kinesisk yuan renminbi (CNY), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Kinesisk yuan renminbi end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Kiwibanks pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.