Sammenlign BNP Paribas Poland med Xe
Skal du vælge mellem BNP Paribas Poland og Xe til din internationale pengeoverførsel? Sammenlign valutakurser og gebyrer for at opdage dine potentielle besparelser med Xe.
|Udbyder
|Vekselkurs
|Overførselsgebyr
|Modtageren får
0.833300
|$0
€833.30Send nu
Vi har ikke BNP Paribas Poland kurser for dette valutapar endnu, men du kan stadig sammenligne et tilbud fra BNP Paribas Poland med Xe's live-kurs for at se potentielle besparelser. Tjek igen snart, vi udvider altid vores data for at give dig flere kurser.
Hvorfor overføre med Xe i stedet for traditionelle banker?
Bedre priser
Vi tilbyder konsekvent bank-slående renter, så du får mest muligt for dine penge. Sammenlign os med din bank for at se forskellen.
Lavere gebyrer
Vi opkræver mindre, så du sparer mere. Derudover viser vi altid alle gebyrer,før du bekræfter din overførsel, så du ved præcis, hvad du betaler for.
Hurtigere overførsler
Størstedelen af overførslerne gennemføres samme dag. Vi ved, hvor vigtigt det er, at dine penge bliver leveret hurtigt og pålideligt.
Send penge til over 190 lande med Xe
Xe gør internationale pengeoverførsler nemme og tilbyder support til over 190 lande og 130+ valutaer. Mens sammenligningstabellen viser valutakurser for større valutaer baseret på de bankdata, vi har i øjeblikket, tilbyder Xe et langt bredere udvalg af overførselsmuligheder ud over det, der vises. Hvis du ikke kan finde den valuta, du har brug for, kan du besøge vores side "Send penge" for at se alle tilgængelige valutaer og destinationer.
Overfør mere med Xes højere online sendegrænser
Vi tilbyder højere online overførselsgrænser end traditionelle banker, så du kan sende mere i én overførsel. Sig farvel til at opdele større beløb og nyd en enklere og mere effektiv måde at flytte dine penge på.
Xe 24/5 ekspert global overførselssupport
Brug for hjælp med din internationale pengeoverførsel? Vi er her for at hjælpe – kontakt os i dag for personlig support!
Sådan sender du penge online med Xe
Tilmeld dig gratis
Log ind på din Xe-konto, eller tilmeld dig gratis. Det tager kun et par minutter, alt du behøver er en e-mailadresse.
Få et tilbud
Fortæl os, hvilken valuta du ønsker at overføre, hvor mange penge du ønsker at sende, og destinationen.
Tilføj din modtager
Angiv modtagerens betalingsoplysninger (du skal bruge oplysninger som navn og adresse).
Bekræft din identitet
Ved nogle overførsler kan vi have brug for identifikationsdokumenter for at bekræfte din identitet og beskytte dine penge.
Bekræft dit tilbud
Bekræft og indsæt penge på din overførsel med en bankkonto, et kreditkort eller et betalingskort, og så er du færdig!
Spor din overførsel
Se hvor dine penge er, og hvornår de ankommer til modtageren. Få livechat, telefon- og e-mailsupport.
Ofte stillede spørgsmål
En sammenligning af udbydere som BNP Paribas Poland og Xe hjælper dig med at forstå, hvor meget din modtager rent faktisk vil modtage efter gebyrer og valutakursforskelle. Selv små prisændringer eller skjulte gebyrer kan koste dig mere. Vores sammenligningsværktøj viser dig den reelle værdi side om side.
BNP Paribas Poland kan tilbyde mindre gunstige valutakurser end dedikerede pengeoverførselsudbydere. Mange udbydere inkluderer højere tillæg i deres priser, hvilket betyder, at du får mindre for de penge, du sender.
Ja. Xe er reguleret i flere lande og bruger branchestandardkryptering til at beskytte dine data og penge. Ligesom BNP Paribas Poland følger Xe strenge overholdelses- og sikkerhedsprotokoller, men med en platform, der er specielt bygget til internationale overførsler.
Mange udbydere begrænser, hvor meget du kan overføre online – især ved større beløb. Xe understøtter højere online overførselsgrænser, hvilket hjælper dig med at flytte flere penge uden at skulle opdele transaktioner eller besøge en filial.
Xe tilbyder support døgnet rundt via livechat, telefon og e-mail med eksperter i internationale overførsler. Du behøver ikke at navigere i almindelige bankcallcentre. Vores dedikerede supportteam har specifik forståelse for valuta og grænseoverskridende betalinger.