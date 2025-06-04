Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, almindeligvis kendt som BBVA, er en global finansiel gruppe med spanske rødder, berømt for sin ledelse inden for digital transformation og kundeoplevelse. BBVA tilbyder et omfattende udvalg af banktjenester, herunder detail-, erhvervs- og investeringsbank, samt formueforvaltning og forsikring. Bankens fokus på innovation, bæredygtighed og finansiel uddannelse giver kunderne mulighed for effektivt at styre deres økonomi. Med en stærk international tilstedeværelse støtter BBVA grænseoverskridende transaktioner og tilbyder digitale værktøjer, der forbedrer tilgængelighed og bekvemmelighed for kunder over hele verden, hvilket gør den til en betroet partner i det udviklende finansielle landskab.