Den valutakurs, der tilbydes af BBK til konvertering af Bahrainsk dinar (BHD) til Amerikansk dollar (USD), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Amerikansk dollar end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan BBKs pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.