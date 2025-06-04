Den valutakurs, der tilbydes af Barclays til konvertering af Britisk pund (GBP) til Schweizisk franc (CHF), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Schweizisk franc end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Barclayss pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.