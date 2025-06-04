Den valutakurs, der tilbydes af Banque de Tunisie til konvertering af Tunesisk dinar (TND) til Japansk yen (JPY), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Japansk yen end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Banque de Tunisies pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.